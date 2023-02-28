Родители были в шоке — главный следователь Харьковщины об обысках у подростков

Утром 28 февраля в Харькове провели три обыска у предполагаемых организаторов массовых беспорядков возле ТРЦ «Никольский», которые планировались накануне и были предупреждены полицией.

Родители были в шоке от того, чем занимаются их дети, отметил в Facebook начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов и добавил, что один из вероятных организаторов — несовершеннолетний.

«Вчера в Харькове, как и во многих городах Украины, прошли массовые беспорядки, в которых принимали участие подростки. Подростки решили поиграть в войну, и назвали свое движение «ЧВК Редан» — все для того, чтобы устроить драку с другой субкультурой «офников», — пояснил Болвинов.

Он напомнил, что правоохранители предупредили массовую драку и установили 245 человек, из которых только 30 являются совершеннолетними. Среди несовершеннолетних — 149 парней и 66 девушек. Всех доставляли в отделы полиции для установления деталей.

«Дело безотлагательно взяли в работу — нашли внутренние чаты в Telegram, через которые подростки собирались и координировались. Установили личность каждого», — добавил Болвинов.

Напомним, массовая драка с участием подростков в Харькове «была запланирована» на 27 февраля. Дети собирались возле ТРЦ «Никольский». Среди них — представители молодежной субкультуры «ЧВК Редан» (поклонники аниме, неформалы) и их идейные оппоненты — «офники» (преимущественно футбольные фанаты). Стороны устраивают стычки в массовых местах.