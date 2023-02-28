Зліт “реданівців” у Харкові: поліція заблокувала канали та групи в соцмережах

Правоохоронці заблокували в Україні 18 каналів та груп у соціальних мережах, створених для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні через новий молодіжний рух.

Субкультура має на меті провокування масових конфліктів та бійок, зазначив начальник управління ювенальної превенції Нацполіції Василь Богдан.

“У соціальних мережах та у новостворених Telegram-каналах адміністратори поширюють інформацію та провокують молодь на проведення масових скупчень для фізичного протистояння. Першочергова перевірка показала, що штучний розвиток такої субкультури – це спроба російських пропагандистів провести чергову ІПСО та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні”, – розповів Богдан.

За його словами, протягом двох днів у різних регіонах держави відбулося близько 30 зборів молоді. До управління та відділів поліції запросили понад 700 осіб. Більшість із них – неповнолітні.

Ювенальні поліцейські проводять профілактичні заходи з підлітками та їхніми батьками. При цьому роз’яснюють, що за такі дії передбачено як адміністративну (для батьків неповнолітніх), так і кримінальну відповідальність, яка настає з 14 років.

Нагадаємо, масова бійка за участю підлітків у Харкові “була запланована” на 27 лютого. Діти збиралися біля ТРЦ “Нікольський”. Серед них – представники молодіжної субкультури “ПВК Редан” (шанувальники аніме, неформали) та їхні ідейні опоненти – “офніки” (переважно футбольні фанати). Сторони влаштовують сутички у масових місцях.

За організацією небезпечного для життя “флешмобу”, за даними начальника Нацполіції Харківщини Володимира Тимошка, стояли провокатори з РФ. До підрозділів поліції запрошували 245 осіб, з яких 215 неповнолітніх та 30 повнолітніх. Серед громадян – 149 хлопців, 66 дівчат та троє раніше засуджених. У порушників вилучено 17 ножів, кастетів, газових балончиків. Відносно батьків неповнолітніх склали 72 протоколи.