Полиция провела обыски у участников «Анти-Редана» в Харькове: что нашли

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что следственные действия после несостоявшейся в Харькове массовой драки продолжаются.

«Следователи провели обыски у организаторов движения «Анти-Редан», — сообщил Болвинов в facebook. — Следователи, при оперативном сопровождении оперативников уголовного розыска и УСБУ, установили молодых людей, которые могут иметь отношение к организации массовых беспорядков в Харькове — в настоящее время у них дома проводятся обыски».

Болвинов напомнил, что участники «разборок» пришли в центр Харькова, прихватив с собой ножи и газовые баллончики. На драку «Анти-Редановцы» позвали несовершеннолетних.

«Собирали они их «дать отпор движению Редан», распространение которого было остановлено в Харькове благодаря оперативным действиям полицейских. А вот «Анти-Редан» пытаются создать с довольно странными и инфантильными мотивами с целью избиения подростков», — отметил Болвинов.

Дома у участников движения изъяли 12 мобильных телефонов и ноутбук, а также «сюрпризы» в виде растения в пакете и стеклянного устройства.