Задержания подростков у «Никольского»: Тимошко заявил о провокации РФ (видео)

На площади Конституции в Харькове полиция задержала всех подростков — участников флешмоба, организованного российским агрессором. С родителями детей будут встречаться ювенальные полицейские и проводить профилактические беседы.

Об этом сообщает в Facebook начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко. По его словам, результатом флешмоба должна была стать массовая драка.

«Человечность — это не про русню. Они никого не жалеют. Ни стариков, ни детей. Их интересует только хаос, паника, боль и страдания других людей. Сегодняшнее событие на площади Конституции — еще один факт преступной деятельности России, направленной против наших детей», — написал Тимошко.

Также он обратился к взрослым с призывом быть внимательными к детям, поддерживать с ними постоянную связь и помогать разобраться в происходящем.

«Война идет не только на поле боя. Враг хочет уничтожить нашу страну и использует наших с вами детей для достижения своих кровожадных целей. Только вместе мы сможем это остановить. Только вместе мы победим этих варваров. Давайте не позволим государству членистоногих покалечить наших детей еще больше, чем они искалечены войной сейчас!», — подчеркнул Тимошко.

Ранее в Telegram-каналах сообщили, что возле ТРЦ «Никольский» было много полиции, и якобы временно торговый центр закрывали для посетителей. Предварительно, произошел инцидент с участием членов невоенной организации «ЧВК Редан», которая происходит из РФ и представляет собой подростковую субкультуру — детей побуждают конфликтовать в общественных местах.