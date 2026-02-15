Мужчина упал с эскалатора в ТРЦ «Никольский» в Харькове — детали от полиции 📹
Мужчина, который 14 февраля в ТРЦ «Никольский» в Харькове упал с эскалатора, претензий к администрации торгового центра не имеет. Медики оказали помощь на месте, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Видео инцидента накануне опубликовали в Telegram-каналах. Утверждалось, что человек упал с эскалатора со 2 этажа на -1.
Как прокомментировали в полиции, 21-летний мужчина получил травмы лица. На момент инцидента эскалатор не работал. По словам мужчины, он хотел быстрее спуститься и не удержался на ступеньках.
Информацию о происшествии внесли в Единый учет Харьковского РУП №1.
Полицейские подчеркивают необходимость соблюдения правил безопасности в общественных местах и призывают быть внимательными на эскалаторах и других объектах.
