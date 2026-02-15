Live

Мужчина упал с эскалатора в ТРЦ «Никольский» в Харькове — детали от полиции 📹

Происшествия 13:28   15.02.2026
Елена Нагорная
Мужчина упал с эскалатора в ТРЦ «Никольский» в Харькове — детали от полиции 📹

Мужчина, который 14 февраля в ТРЦ «Никольский» в Харькове упал с эскалатора, претензий к администрации торгового центра не имеет. Медики оказали помощь на месте, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Видео инцидента накануне опубликовали в Telegram-каналах. Утверждалось, что человек упал с эскалатора со 2 этажа на -1.

Как прокомментировали в полиции, 21-летний мужчина получил травмы лица. На момент инцидента эскалатор не работал. По словам мужчины, он хотел быстрее спуститься и не удержался на ступеньках.

Информацию о происшествии внесли в Единый учет Харьковского РУП №1.

Полицейские подчеркивают необходимость соблюдения правил безопасности в общественных местах и призывают быть внимательными на эскалаторах и других объектах.

Читайте также: Пожары в Харькове: женщина погибла в собственном жилище, еще двух спасли

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Сегодня 15 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 февраля 2026: какой праздник и день в истории
15.02.2026, 06:00
Новости Харькова — главное за 15 февраля: как прошла ночь, продвижение РФ
Новости Харькова — главное за 15 февраля: как прошла ночь, продвижение РФ
15.02.2026, 11:27
Атака РФ на поезд на Харьковщине: еще несколько электричек изменят маршруты
Атака РФ на поезд на Харьковщине: еще несколько электричек изменят маршруты
15.02.2026, 09:47
Деколонизаторы требуют снести памятник Высоцкому в Харькове — ответ горсовета
Деколонизаторы требуют снести памятник Высоцкому в Харькове — ответ горсовета
15.02.2026, 11:10
Жителей Харькова и области снова предупредили об опасной погоде
Жителей Харькова и области снова предупредили об опасной погоде
14.02.2026, 17:51
Выжить без света и тепла: топ-3 гаджетов от специалистов из Харькова (видео)
Выжить без света и тепла: топ-3 гаджетов от специалистов из Харькова (видео)
15.02.2026, 14:07

Новости по теме:

22.03.2025
Стрельба в центре Харькова: парня положили лицом в пол (видео спецоперации)
22.03.2025
Стрельба возле «Никольского» в центре Харькова: делом занялась полиция (видео)
07.02.2025
«Драка подростков, а не акция протеста» — ОТЦК о событиях у ТРЦ «Никольский»
03.02.2025
После драки у ТРЦ «Никольский» полиция усилила патрулирование Харькова (видео)
22.12.2023
Новогодний мюзикл будут показывать в центре Харькова на праздники


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Мужчина упал с эскалатора в ТРЦ «Никольский» в Харькове — детали от полиции 📹», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2026 в 13:28;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина, который 14 февраля в ТРЦ «Никольский» в Харькове упал с эскалатора, претензий к администрации торгового центра не имеет.".