Чоловік впав з ескалатора у ТРЦ «Нікольський» у Харкові: деталі від поліції 📹

Події 13:28   15.02.2026
Олена Нагорна
Чоловік, який 14 лютого у ТРЦ “Нікольський” у Харкові впав з ескалатора, претензій до адміністрації торгового центру не має. Медики надали йому допомогу на місці, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Відео інциденту напередодні опублікували у телеграм-каналах. Стверджувалося, що людина впала з ескалатора з 2-го поверху на -1.

Як прокоментували у поліції, 21-річний чоловік отримав травми обличчя. На момент інциденту ескалатор не працював. За словами чоловіка, він хотів якнайшвидше спуститися і не втримався на сходах.

Інформацію про подію внесли до Єдиного обліку Харківського РУП №1.

Поліцейські наголошують на необхідності дотримання правил безпеки у громадських місцях та закликають бути уважними на ескалаторах та інших об’єктах.

Автор: Олена Нагорна
