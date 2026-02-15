Чоловік впав з ескалатора у ТРЦ «Нікольський» у Харкові: деталі від поліції 📹
Чоловік, який 14 лютого у ТРЦ “Нікольський” у Харкові впав з ескалатора, претензій до адміністрації торгового центру не має. Медики надали йому допомогу на місці, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Відео інциденту напередодні опублікували у телеграм-каналах. Стверджувалося, що людина впала з ескалатора з 2-го поверху на -1.
Як прокоментували у поліції, 21-річний чоловік отримав травми обличчя. На момент інциденту ескалатор не працював. За словами чоловіка, він хотів якнайшвидше спуститися і не втримався на сходах.
Інформацію про подію внесли до Єдиного обліку Харківського РУП №1.
Поліцейські наголошують на необхідності дотримання правил безпеки у громадських місцях та закликають бути уважними на ескалаторах та інших об’єктах.
