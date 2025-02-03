Live
  • Пн 03.02.2025
  • Харків  +0°С
  • USD 41.73
  • EUR 43.32

Після бійки біля ТРЦ “Нікольський” копи посилили патрулювання Харкова (відео)

Події 20:31   03.02.2025
Олена Нагорна
Після бійки біля ТРЦ “Нікольський” копи посилили патрулювання Харкова (відео) Фото: “Харків 1654″/Telegram

Після повідомлення про масову бійку за участю підлітків біля ТРЦ “Нікольський” у центрі Харкова увечері 2 лютого правоохоронці з метою з’ясування обставин відкрили кримінальне провадження за ознаками вчинення хуліганських дій групою осіб.

Попри те, що за фактом отримання тілесних ушкоджень до поліції ніхто не звертався, тривають слідчі дії та процесуальні заходи, розповів в етері “Громадського радіо” начальник Управління ювенальної превенції Нацполіції Василь Богдан.

«Що стосується Харкова, то вчора до поліції надійшло повідомлення про велику бійку біля ТРЦ. На місце одразу виїхали наряди поліції для відповідного реагування. Коли правоохоронці прибули на місце, то виявили скупчення молодих людей, деякі з яких них були агресивно налаштовані. Вони і влаштували штовханину в результаті конфлікту з охоронцями згаданого ТРЦ. Але в результаті превентивного заходу молодики розійшлися», – поінформував Богдан.

Відео: телеграм

Начальник Управління ювенальної превенції Нацполіції зазначив, що попри всі повідомлення у ЗМІ участь у згаданій бійці неповнолітніх не зафіксована. Водночас з метою запобігання подібним випадкам у майбутньому поліція Харкова посилила патрулювання місць масового скупчення людей, повідомив Богдан.

Відео: “Харків 1654″/телеграм

«Нами не зафіксовано якоїсь тенденції та розповсюдження подібних подій. Поліція вживає усіх заходів, які впливають на попередження таких випадків… Подібні інциденти, які відбувалися останнім часом, не повʼязані між собою та є індивідуальними. Це не є якимось челенджем чи хвилею. Будь-який вплив ворога на появу цих випадків також не виявлений», — додав він.

Відео: “Труха”/телеграм

Відео та фото скупчення молоді біля ТРЦ «Нікольський» увечері 2 лютого поширили в телеграм-каналах. У ГУ Нацполіції в Харківській області прокоментували, що близько 18:36 правоохоронці отримали повідомлення про масову бійку у ТРЦ. На місце виїжджали патрульні та представники охоронної фірми.

“Встановлено, що між підлітками виник конфлікт, який переріс у бійку. Також учасники події чинили опір представникам охоронної компанії. Правопорушення було припинене.  Від адміністратора торговельно-розважального центру прийнято заяву та пояснення… По медичну допомогу ніхто не звертався”, – повідомили в поліції.

Читайте також: Бійка за цигарку: біля ТЦ у Харкові підлітки напали на чоловіка та його сина

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Після бійки біля ТРЦ “Нікольський” копи посилили патрулювання Харкова (відео)
Після бійки біля ТРЦ “Нікольський” копи посилили патрулювання Харкова (відео)
03.02.2025, 20:31
Що пообіцяли Терехову представники Норвегії, Аргентини, Бразилії та Єгипту
Що пообіцяли Терехову представники Норвегії, Аргентини, Бразилії та Єгипту
03.02.2025, 19:33
Авіація РФ скинула бомбу ФАБ-250 на Куп’янськ: поранений літній чоловік
Авіація РФ скинула бомбу ФАБ-250 на Куп’янськ: поранений літній чоловік
03.02.2025, 19:02
Понад 2 млн грн хочуть витратити на ремонт туалету в Саржиному яру у Харкові
Понад 2 млн грн хочуть витратити на ремонт туалету в Саржиному яру у Харкові
03.02.2025, 18:44
Новини Харкова — головне за 3.02: відключення світла, удари, рекордна погода
Новини Харкова — головне за 3.02: відключення світла, удари, рекордна погода
03.02.2025, 20:49
Удень невеликий сніг: прогноз погоди в Харкові та області на 4 лютого
Удень невеликий сніг: прогноз погоди в Харкові та області на 4 лютого
03.02.2025, 18:03

Новини за темою:

21:37
Множинними ножовими пораненнями закінчилася бійка в кафе на Харківщині
15:30
У Харкові чоловік кинувся з ножем на товариша по чарці – поліція
11:29
Накинувся з ножем через зауваження собаці: драма на Харківщині
15:13
Бійка за цигарку: біля ТЦ в Харкові підлітки напали на чоловіка і його сина
12:41
Бійка переросла у вбивство: на Харківщині затримали чоловіка (фото)

Ви читали новину: «Після бійки біля ТРЦ “Нікольський” копи посилили патрулювання Харкова (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2025 в 20:31;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після повідомлення про масову бійку за участю підлітків біля ТРЦ “Нікольський” у центрі Харкова увечері 2 лютого правоохоронці відкрили кримінальне провадження".