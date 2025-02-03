Після бійки біля ТРЦ “Нікольський” копи посилили патрулювання Харкова (відео)
Після повідомлення про масову бійку за участю підлітків біля ТРЦ “Нікольський” у центрі Харкова увечері 2 лютого правоохоронці з метою з’ясування обставин відкрили кримінальне провадження за ознаками вчинення хуліганських дій групою осіб.
Попри те, що за фактом отримання тілесних ушкоджень до поліції ніхто не звертався, тривають слідчі дії та процесуальні заходи, розповів в етері “Громадського радіо” начальник Управління ювенальної превенції Нацполіції Василь Богдан.
«Що стосується Харкова, то вчора до поліції надійшло повідомлення про велику бійку біля ТРЦ. На місце одразу виїхали наряди поліції для відповідного реагування. Коли правоохоронці прибули на місце, то виявили скупчення молодих людей, деякі з яких них були агресивно налаштовані. Вони і влаштували штовханину в результаті конфлікту з охоронцями згаданого ТРЦ. Але в результаті превентивного заходу молодики розійшлися», – поінформував Богдан.
Відео: телеграм
Начальник Управління ювенальної превенції Нацполіції зазначив, що попри всі повідомлення у ЗМІ участь у згаданій бійці неповнолітніх не зафіксована. Водночас з метою запобігання подібним випадкам у майбутньому поліція Харкова посилила патрулювання місць масового скупчення людей, повідомив Богдан.
Відео: “Харків 1654″/телеграм
«Нами не зафіксовано якоїсь тенденції та розповсюдження подібних подій. Поліція вживає усіх заходів, які впливають на попередження таких випадків… Подібні інциденти, які відбувалися останнім часом, не повʼязані між собою та є індивідуальними. Це не є якимось челенджем чи хвилею. Будь-який вплив ворога на появу цих випадків також не виявлений», — додав він.
Відео: “Труха”/телеграм
Відео та фото скупчення молоді біля ТРЦ «Нікольський» увечері 2 лютого поширили в телеграм-каналах. У ГУ Нацполіції в Харківській області прокоментували, що близько 18:36 правоохоронці отримали повідомлення про масову бійку у ТРЦ. На місце виїжджали патрульні та представники охоронної фірми.
“Встановлено, що між підлітками виник конфлікт, який переріс у бійку. Також учасники події чинили опір представникам охоронної компанії. Правопорушення було припинене. Від адміністратора торговельно-розважального центру прийнято заяву та пояснення… По медичну допомогу ніхто не звертався”, – повідомили в поліції.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2025 в 20:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після повідомлення про масову бійку за участю підлітків біля ТРЦ “Нікольський” у центрі Харкова увечері 2 лютого правоохоронці відкрили кримінальне провадження".