Live
  • Ср 15.05.2024
  • Харків  +13°С
  • USD 39.68
  • EUR 42.83

Бійка за цигарку: біля ТЦ в Харкові підлітки напали на чоловіка і його сина

Суспільство 15:13   15.05.2024
Вікторія Яковенко
Бійка за цигарку: біля ТЦ в Харкові підлітки напали на чоловіка і його сина Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові двоє 16-річних хлопців побили людей. Один із підозрюваних перебуває за кордоном.

За даними Харківської обласної прокуратури, інцидент стався 28 березня біля одного з ТЦ. Зазначається, що неповнолітні спровокували словесний конфлікт з чоловіком та його 15-річним сином, звертаючись до них нецензурною лайкою. Причиною «сварки» стало те, що чоловік відмовився дати двом підліткам цигарку.

«Відчувши свою «зверхність», зловмисники почали бити потерпілих, від чого ті впали на землю. І на цьому фігуранти не зупинились: користуючись безпорадним станом батька та сина, вони завдали ударів по тулубу», – додали в прокуратурі.

Справу одного з неповнолітніх передали до суду. Йому інкримінують хуліганство, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 296 ККУ).

Другий фігурант перебуває за кордоном. Йому повідомили про підозру заочно.

Санкція статті передбачає до п’яти років тюрми.

Читайте також: У Харкові водій і пасажир «Chevrolet» напали на копів: чоловіків судитимуть

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
“Дискредитація” – Синєгубов про “зуби дракона”, звалені в купу на Харківщині
“Дискредитація” – Синєгубов про “зуби дракона”, звалені в купу на Харківщині
15.05.2024, 16:00
Дрони прикордонників вдарили по ББМ окупантів на околиці Вовчанська (відео)
Дрони прикордонників вдарили по ББМ окупантів на околиці Вовчанська (відео)
15.05.2024, 15:54
Павло Онищенко «Потон», якого випустили з харківського СІЗО, утік до рф
Павло Онищенко «Потон», якого випустили з харківського СІЗО, утік до рф
16.01.2023, 14:17
Бійка за цигарку: біля ТЦ в Харкові підлітки напали на чоловіка і його сина
Бійка за цигарку: біля ТЦ в Харкові підлітки напали на чоловіка і його сина
15.05.2024, 15:13
Деревина для фортифікацій на Харківщині: у ХОВА відреагували на скандал
Деревина для фортифікацій на Харківщині: у ХОВА відреагували на скандал
15.05.2024, 10:19
Ворога частково витіснили з Вовчанська, тепер активізація на Куп’янщині – ГШ
Ворога частково витіснили з Вовчанська, тепер активізація на Куп’янщині – ГШ
15.05.2024, 14:48

Новини за темою:

12:41
Бійка переросла у вбивство: на Харківщині затримали чоловіка (фото)
15:00
Сутичка з пограбуванням сталася в Індустріальному районі Харкова о 4-й ранку
20:17
Подробиці бійки у ТРЦ в Харкові: поліція відкрила справу (фото)
19:36
У ТРЦ в центрі Харкова сталася бійка зі стріляниною: коментар поліції
12:48
До смерті забив гостя: на Харківщині затримали чоловіка – поліція

Ви читали новину: «Бійка за цигарку: біля ТЦ в Харкові підлітки напали на чоловіка і його сина»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 15:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові двоє 16-річних хлопців побили людей. Один із підозрюваних перебуває за кордоном.".