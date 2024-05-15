Бійка за цигарку: біля ТЦ в Харкові підлітки напали на чоловіка і його сина

У Харкові двоє 16-річних хлопців побили людей. Один із підозрюваних перебуває за кордоном.

За даними Харківської обласної прокуратури, інцидент стався 28 березня біля одного з ТЦ. Зазначається, що неповнолітні спровокували словесний конфлікт з чоловіком та його 15-річним сином, звертаючись до них нецензурною лайкою. Причиною «сварки» стало те, що чоловік відмовився дати двом підліткам цигарку.

«Відчувши свою «зверхність», зловмисники почали бити потерпілих, від чого ті впали на землю. І на цьому фігуранти не зупинились: користуючись безпорадним станом батька та сина, вони завдали ударів по тулубу», – додали в прокуратурі.

Справу одного з неповнолітніх передали до суду. Йому інкримінують хуліганство, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 296 ККУ).

Другий фігурант перебуває за кордоном. Йому повідомили про підозру заочно.

Санкція статті передбачає до п’яти років тюрми.