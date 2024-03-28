У Харкові водій і пасажир «Chevrolet» напали на копів: чоловіків судитимуть
У Харкові судитимуть двох чоловіків, які чинили опір патрульним та побили одного з копів.
У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що 30 січня близько 15:40 на проспекті Байрона в патрульні зупинили автомобіль «Chevrolet Aveo». За кермом перебував 51-річний чоловік, який порушив ПДД, зупинившись на пішохідному переході.
«Під час перевірки документів водія 49-річний пасажир автівки вийшов із салону і став нецензурно висловлюватись на адресу поліцейських. У цей час чоловік, що перебував за кермом, намагався забрати у дівчини-патрульної її електронний планшет, а також своє водійське посвідчення. Зловмисник з силою тягнув поліцейську за одяг, від чого вона впала на землю», – додали в прокуратурі.
Інший правоохоронець намагався відсунути чоловіка від колеги. У цей час пасажир авто підійшов до патрульного зі спини і декілька разів вдарив його по голові.
51-річному водію інкримінують опір працівнику правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків (ч. 2 ст. 342 ККУ), а 49-річному пасажиру – умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв у зв’язку з виконанням службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 ККУ). Їм загрожує до двох і до п’яти років тюрми відповідно.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авто, водій, копы, напали, пассажир, полицияч, прокуратура, ударил, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 13:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові судитимуть двох чоловіків, які чинили опір патрульним та побили одного з копів.".