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У Харкові водій і пасажир «Chevrolet» напали на копів: чоловіків судитимуть

Суспільство 13:54   28.03.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові водій і пасажир «Chevrolet» напали на копів: чоловіків судитимуть Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові судитимуть двох чоловіків, які чинили опір патрульним та побили одного з копів.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що 30 січня близько 15:40 на проспекті Байрона в патрульні зупинили автомобіль «Chevrolet Aveo». За кермом перебував 51-річний чоловік, який порушив ПДД, зупинившись на пішохідному переході.

«Під час перевірки документів водія 49-річний пасажир автівки вийшов із салону і став нецензурно висловлюватись на адресу поліцейських. У цей час чоловік, що перебував за кермом, намагався забрати у дівчини-патрульної її електронний планшет, а також своє водійське посвідчення. Зловмисник з силою тягнув поліцейську за одяг, від чого вона впала на землю», – додали в прокуратурі.

Інший правоохоронець намагався відсунути чоловіка від колеги. У цей час пасажир авто підійшов до патрульного зі спини і декілька разів вдарив його по голові.

51-річному водію інкримінують опір працівнику правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків (ч. 2 ст. 342 ККУ), а 49-річному пасажиру – умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв у зв’язку з виконанням службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 ККУ). Їм загрожує до двох і до п’яти років тюрми відповідно.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 13:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові судитимуть двох чоловіків, які чинили опір патрульним та побили одного з копів.".