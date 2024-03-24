Пограбування на Салтівці: злодій повалив жінку на землю і відібрав телефон
40-річного ймовірного грабіжника затримали правоохоронці у Салтівському районі Харкова.
Як повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області, чоловік напав на жінку – повалив на землю та вихопив із рук мобільний телефон. Йому вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ.
Загалом минулої доби мешканці Харківщини 1275 разів викликали правоохоронців. Сталося 12 ДТП, у яких отримали травми восьмеро людей. Також на дорогах спіймали п’ятьох п’яних водіїв.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: грабитель, ограбление, поліція, салтовка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2024 в 10:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "40-річного ймовірного грабіжника затримали правоохоронці у Салтівському районі Харкова".