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Пограбування на Салтівці: злодій повалив жінку на землю і відібрав телефон

Події 10:38   24.03.2024
Олена Нагорна
Пограбування на Салтівці: злодій повалив жінку на землю і відібрав телефон

40-річного ймовірного грабіжника затримали правоохоронці у Салтівському районі Харкова.

Як повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області, чоловік напав на жінку – повалив на землю та вихопив із рук мобільний телефон. Йому вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ.

Загалом минулої доби мешканці Харківщини 1275 разів викликали правоохоронців. Сталося 12 ДТП, у яких отримали травми восьмеро людей. Також на дорогах спіймали п’ятьох п’яних водіїв.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2024 в 10:38;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "40-річного ймовірного грабіжника затримали правоохоронці у Салтівському районі Харкова".