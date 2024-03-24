Пограбування на Салтівці: злодій повалив жінку на землю і відібрав телефон

40-річного ймовірного грабіжника затримали правоохоронці у Салтівському районі Харкова.

Як повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області, чоловік напав на жінку – повалив на землю та вихопив із рук мобільний телефон. Йому вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ.

Загалом минулої доби мешканці Харківщини 1275 разів викликали правоохоронців. Сталося 12 ДТП, у яких отримали травми восьмеро людей. Також на дорогах спіймали п’ятьох п’яних водіїв.