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Пограбував чоловіка на милицях у Харкові: 9 років тюрми отримав рецидивіст

Суспільство 12:20   21.02.2024
Вікторія Яковенко
Пограбував чоловіка на милицях у Харкові: 9 років тюрми отримав рецидивіст

Вирок отримав 41-річний чоловік, який скоїв грабіж у центрі Харкова.

Зловмисник – раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, нанесення тілесних ушкоджень і грабежі, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Правоохоронці зазначили, що у середині березня торік фігурант на вулиці Сумській спостерігав за тим, як чоловік знімає готівку з банкомата і кладе гроші в кишеню куртки.

«Грабіжник побачив, що чоловік через вади зі здоров’ям ходить з милицею, і вирішив, що той не зможе завадити йому. Зловмисник підбіг до потерпілого і вихопив у нього з кишені портмоне з грошима, після чого втік з місця злочину», – додали в прокуратурі.

Однак далеко рецидивіст не втік — того ж дня його затримали правоохоронці.

У суді чоловік не визнав вину і відмовився давати показання. Його визнали винним у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 ККУ). Він проведе у тюрмі 9 років.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2024 в 12:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вирок отримав 41-річний чоловік, який скоїв грабіж у центрі Харкова.".