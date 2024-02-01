В Основ’янському районі Харкова в під’їзді напали на жінку (фото)
В Основ’янському районі Харкова невідомий напав на жінку у під’їзді та відібрав у неї гаманець. Імовірного злочинця затримали та повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ.
Жертва грабіжника докладно описала правоохоронцям його прикмети, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Затриманий – раніше засуджений за майнові злочини харків’янин 1981 року народження. Як з’ясувалося, він зайшов за жінкою до під’їзду та забрав гаманець, у якому були 600 гривень та пенсійне посвідчення.
Рецидивісту загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.
Фото: ГУ НП у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2024 в 14:09;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Основ’янському районі Харкова невідомий напав на жінку у під’їзді та відібрав у неї гаманець.".