В Основ’янському районі Харкова в під’їзді напали на жінку (фото)

В Основ’янському районі Харкова невідомий напав на жінку у під’їзді та відібрав у неї гаманець. Імовірного злочинця затримали та повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ.

Жертва грабіжника докладно описала правоохоронцям його прикмети, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Затриманий – раніше засуджений за майнові злочини харків’янин 1981 року народження. Як з’ясувалося, він зайшов за жінкою до під’їзду та забрав гаманець, у якому були 600 гривень та пенсійне посвідчення.

Рецидивісту загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.



Фото: ГУ НП у Харківській області