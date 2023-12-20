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Відбирав їжу в людей похилого віку: мешканець Циркунів сяде на 10,5 року

Суспільство 10:00   20.12.2023
Оксана Горун
Відбирав їжу в людей похилого віку: мешканець Циркунів сяде на 10,5 року

Два прихильники “русского мира” отримали вироки суду. Один – мешканець Циркунів, який допомагав грабувати своїх односельців. Друга – мешканка Куп’янського району, яка “зливала” дані про позиції Сил оборони.

Про рішення судів повідомила пресслужба СБУ в Харківській області, яка розслідувала справи зрадників.

Один з них – мешканець селища Циркуни, проведе за ґратами 10 з половиною років. За даними слідства, під час захоплення населеного пункту він допомагав окупантам орієнтуватися на місцевості та грабувати оселі місцевих жителів. Встановлено, що зловмисник разом з озброєними російськими військовими вдиралися до помешкань українців та “конфісковували” продовольчі запаси, авто та генератори. У ході таких “нальотів” рашисти відбирали навіть їжу у дітей та людей похилого віку, а в разі відмови чи спротиву – погрожували ув’язненням до катівні та вбивством“, – навів подробиці спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За його інформацією, за грабунок односельців прихильник “русского мира” отримав “привілей” – право вільно пересуватися окупованими Циркунами. Затримали зрадника після звільнення села – під час стабілізаційних заходів, які проводили на цій території у травні 2022 року. Його визнали винним у пособництві державі-агресорці

Ще одна засуджена колаборантка – з Куп’янського району. Жінка “зливала” ФСБ дані про позиції та переміщення Сил оборони на території громади. Найбільше спецслужбу РФ цікавили місця, де знаходяться склади з боєприпасами ЗСУ.

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“За даними слідства, російська спецслужба дистанційно залучила жінку до співробітництва після початку повномасштабного вторгнення рф”, – зазначив Абдула.

Затримали зрадницю у власному будинку – після деокупації території. Її визнали винною в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та дислокацію ЗСУ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 10:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два прихильники “русского мира” отримали вироки суду. Один – мешканець Циркунів, який допомагав грабувати своїх односельців. Друга – мешканка Куп’янського району, яка “зливала” дані про позиції Сил оборони".