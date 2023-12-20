Відбирав їжу в людей похилого віку: мешканець Циркунів сяде на 10,5 року
Два прихильники “русского мира” отримали вироки суду. Один – мешканець Циркунів, який допомагав грабувати своїх односельців. Друга – мешканка Куп’янського району, яка “зливала” дані про позиції Сил оборони.
Про рішення судів повідомила пресслужба СБУ в Харківській області, яка розслідувала справи зрадників.
“Один з них – мешканець селища Циркуни, проведе за ґратами 10 з половиною років. За даними слідства, під час захоплення населеного пункту він допомагав окупантам орієнтуватися на місцевості та грабувати оселі місцевих жителів. Встановлено, що зловмисник разом з озброєними російськими військовими вдиралися до помешкань українців та “конфісковували” продовольчі запаси, авто та генератори. У ході таких “нальотів” рашисти відбирали навіть їжу у дітей та людей похилого віку, а в разі відмови чи спротиву – погрожували ув’язненням до катівні та вбивством“, – навів подробиці спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
За його інформацією, за грабунок односельців прихильник “русского мира” отримав “привілей” – право вільно пересуватися окупованими Циркунами. Затримали зрадника після звільнення села – під час стабілізаційних заходів, які проводили на цій території у травні 2022 року. Його визнали винним у пособництві державі-агресорці
Ще одна засуджена колаборантка – з Куп’янського району. Жінка “зливала” ФСБ дані про позиції та переміщення Сил оборони на території громади. Найбільше спецслужбу РФ цікавили місця, де знаходяться склади з боєприпасами ЗСУ.
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“За даними слідства, російська спецслужба дистанційно залучила жінку до співробітництва після початку повномасштабного вторгнення рф”, – зазначив Абдула.
Затримали зрадницю у власному будинку – після деокупації території. Її визнали винною в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та дислокацію ЗСУ.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: абдула, коллаборанты, новини Харкова, предатель, приговор, СБУ, суд;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 10:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два прихильники “русского мира” отримали вироки суду. Один – мешканець Циркунів, який допомагав грабувати своїх односельців. Друга – мешканка Куп’янського району, яка “зливала” дані про позиції Сил оборони".