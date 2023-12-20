Отбирал еду у пожилых людей: житель Циркунов сядет на 10,5 года
Два сторонника «русского мира» получили приговоры суда. Один — житель Циркунов, который помогал грабить своих односельчан. Вторая — жительница Купянского района, «сливавшая» данные о позициях Сил обороны.
О решениях судов сообщила пресс-служба СБУ в Харьковской области, расследовавшей дела предателей.
«Один из них – житель поселка Циркуны, проведет за решеткой 10 с половиной лет. По данным следствия, во время захвата населенного пункта он помогал оккупантам ориентироваться на местности и грабить дома местных жителей. Установлено, что злоумышленник вместе с вооруженными российскими военными врывались в дома украинцев и «конфисковывали» продовольственные запасы, авто и генераторы. В ходе таких «налетов» рашисты отбирали даже еду у детей и пожилых людей, а в случае отказа или сопротивления – угрожали заключением в застенки и убийством», — привел подробности спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
По его информации, за грабеж односельчан любитель «русского мира» получил «привилегию» — право свободно передвигаться по оккупированным Циркунам. Задержали предателя после освобождения села — во время стабилизационных мероприятий, которые проводили на этой территории в мае 2022 года. Его признали виновным в пособничестве государству-агрессору.
Еще одна осужденная коллаборантка — из Купянского района. Женщина «сливала» ФСБ данные о позициях и перемещениях Сил обороны на территории громады. Больше всего спецслужбу РФ интересовали места, где находятся склады с боеприпасами ВСУ.
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«По данным следствия, российская спецслужба дистанционно привлекла женщину к сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения рф», — отметил Абдула.
Задержали предательницу в собственном доме — после деоккупации территории. Ее признали виновной в несанкционированном распространении информации о перемещении дислокации ВСУ.
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 10:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два сторонника «русского мира» получили приговоры суда. Один — житель Циркунов, который помогал грабить своих односельчан. Вторая — жительница Купянского района, «сливавшая» данные о позициях Сил обороны".