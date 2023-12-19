Распространяла фейковые сюжеты РФ: задержали харьковчанку – СБУ

Правоохранители разоблачили 47-летнюю жительницу Харькова, которая распространяла в интернете материалы, где отрицалась вооруженная агрессия РФ против Украины.

Такие материалы женщина выкладывала в социальной сети «Одноклассники», сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«Женщина выкладывала в соцсетях фейковые сюжеты российского «военкора» Александра Сладкова о войне в Украине. На одной из этих видеозаписей корреспондент рассказывает, что Украина планировала нападение на РФ еще до так называемой «специальной военной операции». Кроме того, во время боев за Мариуполь она распространила сфабрикованное оккупантами видео, где искусственно хотели дискредитировать защитников «Азовстали», — отметили правоохранители.

Харьковчанке сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-1 УКУ (публичное отрицание гражданином Украины осуществления вооруженной агрессии против Украины, публичные призывы к поддержке решений и действий государства-агрессора, вооруженных формирований, к сотрудничеству с государством-агрессором, вооруженными формированиями).