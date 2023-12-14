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В Харьковской области предатель забрал авто у спасателя, угрожая расстрелом

Происшествия 17:08   14.12.2023
Оксана Якушко
В Харьковской области предатель забрал авто у спасателя, угрожая расстрелом

В июле 40-летний уроженец Чугуева стал «командиром» так называемого «Взвода патрульной службы» в составе «Управления внутренних дел» в оккупированном Купянске и отбирал имущество, угрожая расстрелом, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Этот «орган» был сформирован для подавления любого сопротивления оккупации РФ со стороны гражданских. Уже в конце июля мужчина вместе с российскими военными приехал в частное домовладение в Двуречную Купянского района, где проживал работник ГСЧС.

Злоумышленники приехали именно к нему, потому что у спасателя была проукраинская позиция и он не пошел на сотрудничество с оккупантами. Они угрожали мужчине расстрелом и приказали ему не мешать в проведении обыска.

Во время так называемого «обыска» они обнаружили у хозяина украинскую атрибутику, разъярившую оккупантов. Поэтому подозреваемый решил с целью профилактики забрать у него автомобиль. После этого злоумышленники уехали.

Известно, что подозреваемый использовал авто в собственных целях: ездил в кафе, магазины и в Белгород, где участвовал в мероприятии в праздновании «дня флага рф».

Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины, а также по ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины. В настоящее время мужчина находится в розыске. Следствие продолжается, устанавливаются все причастные к совершению указанного преступления.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 17:08;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В июле 40-летний уроженец Чугуева стал «командиром» так называемого «Взвода патрульной службы» в составе «Управления внутренних дел» в оккупированном Купянске и отбирал имущество, угрожая расстрелом, сообщила Харьковская областная прокуратура.".