В Харьковской области предатель забрал авто у спасателя, угрожая расстрелом
В июле 40-летний уроженец Чугуева стал «командиром» так называемого «Взвода патрульной службы» в составе «Управления внутренних дел» в оккупированном Купянске и отбирал имущество, угрожая расстрелом, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Этот «орган» был сформирован для подавления любого сопротивления оккупации РФ со стороны гражданских. Уже в конце июля мужчина вместе с российскими военными приехал в частное домовладение в Двуречную Купянского района, где проживал работник ГСЧС.
Злоумышленники приехали именно к нему, потому что у спасателя была проукраинская позиция и он не пошел на сотрудничество с оккупантами. Они угрожали мужчине расстрелом и приказали ему не мешать в проведении обыска.
Во время так называемого «обыска» они обнаружили у хозяина украинскую атрибутику, разъярившую оккупантов. Поэтому подозреваемый решил с целью профилактики забрать у него автомобиль. После этого злоумышленники уехали.
Известно, что подозреваемый использовал авто в собственных целях: ездил в кафе, магазины и в Белгород, где участвовал в мероприятии в праздновании «дня флага рф».
Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины, а также по ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины. В настоящее время мужчина находится в розыске. Следствие продолжается, устанавливаются все причастные к совершению указанного преступления.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: автомобиль, двуречная, купянск, машина, предатель, расстрел, рф, спасатель, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 17:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В июле 40-летний уроженец Чугуева стал «командиром» так называемого «Взвода патрульной службы» в составе «Управления внутренних дел» в оккупированном Купянске и отбирал имущество, угрожая расстрелом, сообщила Харьковская областная прокуратура.".