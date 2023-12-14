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На Харківщині зрадник забрав авто у рятувальника, погрожуючи розстрілом

Події 17:08   14.12.2023
Оксана Якушко
На Харківщині зрадник забрав авто у рятувальника, погрожуючи розстрілом

У липні 40-річний уродженець Чугуєва став «командиром» так званого «Взводу патрульної служби» у складі «Управління внутрішніх справ» в окупованому Куп’янську та відбирав майно, загрожуючи розстрілом, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Цей «орган» було сформовано задля придушення будь-якого опору окупації РФ із боку цивільних. Вже наприкінці липня чоловік разом з російськими військовими приїхав до приватного домоволодіння у Дворічну Купʼянського району, де проживав працівник ДСНС.

Зловмисники приїхали саме до нього, бо рятувальник мав проукраїнську позицію та не пішов на співпрацю з окупантами. Вони погрожували чоловіку розстрілом і наказали йому не заважати у проведенні обшуку.

Під час так званого «обшуку» вони знайшли у господаря українську атрибутику, що розлютило окупантів. Тому підозрюваний вирішив з метою «профілактики» забрати у нього автомобіль. Після цього зловмисники поїхали.

Відомо, що підозрюваний використовував авто у власних цілях: їздив до кафе, магазинів та до Бєлгорода, де брав участь у заході у святкуванні «дня флага рф».

Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 КК України, а також за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України. Нині чоловік перебуває у розшуку. Слідство триває, встановлюються всі причетні до вчинення вказаного злочину.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 17:08;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У липні 40-річний уродженець Чугуєва став «командиром» так званого «Взводу патрульної служби» у складі «Управління внутрішніх справ» в окупованому Куп’янську та відбирав майно, загрожуючи розстрілом, повідомила Харківська обласна прокуратура.".