Поширювала фейкові сюжети РФ: затримали харків’янку – СБУ
Правоохоронці викрили 47-річну мешканку Харкова, яка розповсюджувала в інтернеті матеріали, де заперечувалась збройна агресія РФ проти України.
Такі матеріали жінка викладала у соціальній мережі «Одноклассники», повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
«Жінка викладала у соцмережах фейкові сюжети російського «воєнкора» Олександра Сладкова про війну в Україні. На одному із цих відеозаписів «кореспондент» розповідає, що Україна планувала напад на рф ще до так званої «спеціальної воєної операції». Крім того, під час боїв за Маріуполь вона поширила сфабриковане окупантами відео, в якому штучно хотіли дискредитувати захисників «Азовсталі», – зазначили правоохоронці.
Харків’янці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-1 ККУ (публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України, публічні заклики до підтримки рішень та дій держави-агресорки, збройних формувань, до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями).
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: рф, СБУ, сюжеты, фейковые пригласительные, харьковчанка;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 13:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили 47-річну мешканку Харкова, яка розповсюджувала в інтернеті матеріали, де заперечувалась збройна агресія РФ проти України.".