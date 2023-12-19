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Поширювала фейкові сюжети РФ: затримали харків’янку – СБУ

Суспільство 13:00   19.12.2023
Вікторія Яковенко
Поширювала фейкові сюжети РФ: затримали харків’янку – СБУ Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці викрили 47-річну мешканку Харкова, яка розповсюджувала в інтернеті матеріали, де заперечувалась збройна агресія РФ проти України.

Такі матеріали жінка викладала у соціальній мережі «Одноклассники», повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

«Жінка викладала у соцмережах фейкові сюжети російського «воєнкора» Олександра Сладкова про війну в Україні. На одному із цих відеозаписів «кореспондент» розповідає, що Україна планувала напад на рф ще до так званої «спеціальної воєної операції». Крім того, під час боїв за Маріуполь вона поширила сфабриковане окупантами відео, в якому штучно хотіли дискредитувати захисників «Азовсталі», – зазначили правоохоронці.

Харків’янці повідомили про підозру за  ч. 1 ст. 111-1 ККУ (публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України, публічні заклики до підтримки рішень та дій держави-агресорки, збройних формувань, до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями).

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Поширювала фейкові сюжети РФ: затримали харків’янку – СБУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 13:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили 47-річну мешканку Харкова, яка розповсюджувала в інтернеті матеріали, де заперечувалась збройна агресія РФ проти України.".