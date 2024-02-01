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В Основянском районе Харькова в подъезде напали на женщину (фото)

Происшествия 14:09   01.02.2024
Елена Нагорная
В Основянском районе Харькова в подъезде напали на женщину (фото)

В Основянском районе Харькова неизвестный напал на женщину в подъезде и отобрал у нее кошелек. Вероятного преступника задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ.

Жертва грабителя подробно описала правоохранителям его приметы, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Задержанный — ранее судимый за имущественные преступления харьковчанин 1981 года рождения. Как выяснилось, он зашел за женщиной в подъезд и забрал кошелек, в котором были 600 гривен и пенсионное удостоверение.

Рецидивисту грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.


Фото: ГУ НП в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 14:09;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Основянском районе Харькова неизвестный напал на женщину в подъезде и отобрал у нее кошелек.".