9 лет тюрьмы получил рецидивист, ограбивший мужчину на костылях в Харькове

Приговор получил 41-летний мужчина, совершивший грабеж в центре Харькова.

Злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, нанесения телесных повреждений и грабежа, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители отметили, что в середине марта в прошлом году фигурант на улице Сумской наблюдал за тем, как мужчина снимает наличные с банкомата и кладет деньги в карман куртки.

«Грабитель увидел, что мужчина ходит с костылем, и решил, что тот не сможет помешать ему. Злоумышленник подбежал к потерпевшему и выхватил у него из кармана портмоне с деньгами, после чего убежал с места преступления», — добавили в прокуратуре.

Однако далеко рецидивист не убежал — в тот же день его задержали правоохранители.

В суде мужчина не признал вину и отказался давать показания. Его признали виновным в грабеже, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 УКУ). Он проведет в тюрьме 9 лет.