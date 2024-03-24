Ограбление на Салтовке: преступник повалил женщину на землю и отобрал телефон

40-летнего вероятного грабителя задержали правоохранители в Салтовском районе Харькова.

Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, мужчина напал на женщину — повалил на землю и выхватил из рук мобильный телефон.

Мужчине уже сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ.

Всего за прошедшие сутки жители Харьковщины 1275 раз вызывали правоохранителей. Произошло 12 ДТП, в которых получили травмы восемь человек. Также поймали пятерых пьяных водителей.