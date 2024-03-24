Ограбление на Салтовке: преступник повалил женщину на землю и отобрал телефон
40-летнего вероятного грабителя задержали правоохранители в Салтовском районе Харькова.
Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, мужчина напал на женщину — повалил на землю и выхватил из рук мобильный телефон.
Мужчине уже сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ.
Всего за прошедшие сутки жители Харьковщины 1275 раз вызывали правоохранителей. Произошло 12 ДТП, в которых получили травмы восемь человек. Также поймали пятерых пьяных водителей.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: грабитель, ограбление, полиция, салтовка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 марта 2024 в 10:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "40-летнего вероятного грабителя задержали правоохранители в Салтовском районе Харькова".