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Ограбление на Салтовке: преступник повалил женщину на землю и отобрал телефон

Происшествия 10:38   24.03.2024
Елена Нагорная
Ограбление на Салтовке: преступник повалил женщину на землю и отобрал телефон

40-летнего вероятного грабителя задержали правоохранители в Салтовском районе Харькова.

Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, мужчина напал на женщину — повалил на землю и выхватил из рук мобильный телефон.

Мужчине уже сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ.

Всего за прошедшие сутки жители Харьковщины 1275 раз вызывали правоохранителей. Произошло 12 ДТП, в которых получили травмы восемь человек. Также поймали пятерых пьяных водителей.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 марта 2024 в 10:38;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "40-летнего вероятного грабителя задержали правоохранители в Салтовском районе Харькова".