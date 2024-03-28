В Харькове водитель и пассажир авто напали на копов: мужчин будут судить

В Харькове будут судить двух мужчин, которые сопротивлялись патрульным и избили одного из копов.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что 30 января около 15:40 на проспекте Байрона патрульные остановили автомобиль «Chevrolet Aveo». За рулем находился 51-летний мужчина, который нарушил ПДД, остановившись на пешеходном переходе.

«При проверке документов водителя 49-летний пассажир автомобиля вышел из салона и стал нецензурно высказываться в адрес полицейских. В это время находившийся за рулем мужчина пытался забрать у девушки-патрульной ее электронный планшет, а также свое водительское удостоверение. Злоумышленник с силой тянул полицейскую за одежду, от чего она упала на землю», – добавили в прокуратуре.

Другой полицейский пытался отодвинуть мужчину от коллеги. В это время пассажир авто подошел к патрульному со спины и несколько раз ударил его по голове.

51-летнему водителю инкриминируют сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 342 УКУ), а 49-летнему пассажиру — умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев в связи с исполнением служебных обязанностей ( ч.2 ст.345 УКУ). Им грозит до двух и пяти лет тюрьмы соответственно.