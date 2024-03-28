В Харькове водитель и пассажир авто напали на копов: мужчин будут судить
В Харькове будут судить двух мужчин, которые сопротивлялись патрульным и избили одного из копов.
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что 30 января около 15:40 на проспекте Байрона патрульные остановили автомобиль «Chevrolet Aveo». За рулем находился 51-летний мужчина, который нарушил ПДД, остановившись на пешеходном переходе.
«При проверке документов водителя 49-летний пассажир автомобиля вышел из салона и стал нецензурно высказываться в адрес полицейских. В это время находившийся за рулем мужчина пытался забрать у девушки-патрульной ее электронный планшет, а также свое водительское удостоверение. Злоумышленник с силой тянул полицейскую за одежду, от чего она упала на землю», – добавили в прокуратуре.
Другой полицейский пытался отодвинуть мужчину от коллеги. В это время пассажир авто подошел к патрульному со спины и несколько раз ударил его по голове.
51-летнему водителю инкриминируют сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 342 УКУ), а 49-летнему пассажиру — умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев в связи с исполнением служебных обязанностей ( ч.2 ст.345 УКУ). Им грозит до двух и пяти лет тюрьмы соответственно.
Читайте также: Ограбление на Салтовке: преступник повалил женщину на землю и отобрал телефон
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: авто, водій, водитель, копы, напали, пассажир, полицияч, прокуратура, ударил, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове водитель и пассажир авто напали на копов: мужчин будут судить»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 13:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове будут судить двух мужчин, которые сопротивлялись патрульным и избили одного из копов.".