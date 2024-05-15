Драка за сигарету: возле ТЦ в Харькове подростки напали на мужчину и его сына
В Харькове двое 16-летних парней избили людей. Один из подозреваемых находится за границей.
По данным Харьковской областной прокуратуры, инцидент произошел 28 марта возле одного из ТЦ. Отмечается, что несовершеннолетние спровоцировали словесный конфликт с мужчиной и его 15-летним сыном, обращаясь к ним нецензурной бранью. Причиной ссоры стало то, что мужчина отказался дать двум подросткам сигарету.
«Почувствовав свое «превосходство», злоумышленники начали избивать потерпевших, от чего те упали на землю. И на этом фигуранты не остановились: пользуясь беспомощным состоянием отца и сына, они нанесли удары по туловищу», — добавили в прокуратуре.
Дело одного из несовершеннолетних передали в суд. Ему инкриминируют хулиганство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 296 УКУ).
Второй фигурант находится за границей. Ему сообщили о подозрении заочно.
Санкция статьи предусматривает до пяти лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 15:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове двое 16-летних парней избили людей. Один из подозреваемых находится за границей.".