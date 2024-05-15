Драка за сигарету: возле ТЦ в Харькове подростки напали на мужчину и его сына

В Харькове двое 16-летних парней избили людей. Один из подозреваемых находится за границей.

По данным Харьковской областной прокуратуры, инцидент произошел 28 марта возле одного из ТЦ. Отмечается, что несовершеннолетние спровоцировали словесный конфликт с мужчиной и его 15-летним сыном, обращаясь к ним нецензурной бранью. Причиной ссоры стало то, что мужчина отказался дать двум подросткам сигарету.

«Почувствовав свое «превосходство», злоумышленники начали избивать потерпевших, от чего те упали на землю. И на этом фигуранты не остановились: пользуясь беспомощным состоянием отца и сына, они нанесли удары по туловищу», — добавили в прокуратуре.

Дело одного из несовершеннолетних передали в суд. Ему инкриминируют хулиганство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 296 УКУ).

Второй фигурант находится за границей. Ему сообщили о подозрении заочно.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет тюрьмы.