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После драки у ТРЦ «Никольский» полиция усилила патрулирование Харькова (видео)

Происшествия 20:31   03.02.2025
Елена Нагорная
После драки у ТРЦ «Никольский» полиция усилила патрулирование Харькова (видео) Фото: «Харьков 1654″/Telegram

После сообщения о массовой драке с участием подростков возле ТРЦ «Никольский» в центре Харькова вечером 2 февраля правоохранители с целью выяснения обстоятельств открыли уголовное производство по признакам совершения хулиганских действий группой лиц.

Несмотря на то, что по факту получения телесных повреждений в полицию никто не обращался, продолжаются следственные действия и процессуальные мероприятия, рассказал в эфире «Громадського радіо» начальник Управления ювенальной превенции Нацполиции Василий Богдан.

«Что касается Харькова, то вчера в полицию поступило сообщение о большой драке возле ТРЦ. На место сразу выехали наряды полиции для соответствующего реагирования. Когда правоохранители прибыли на место, то обнаружили скопление молодых людей, некоторые из которых них были агрессивно настроены. Они и устроили потасовку в результате конфликта с охранниками упомянутого ТРЦ. Но в результате превентивного мероприятия молодые люди разошлись», — сообщил Богдан.

Видео: Telegram

Начальник Управления ювенальной превенции Нацполиции отметил, что несмотря на все сообщения в СМИ участие в упомянутой драке несовершеннолетних не зафиксировано. В то же время для предупреждения подобных случаев в будущем полиция Харькова усилила патрулирование мест массового скопления людей, сообщил Богдан.

Видео: «Харьков 1654″/Telegram

«Нами не зафиксировано какой-то тенденции и распространения подобных событий. Полиция принимает все меры, которые влияют на предупреждение таких случаев… Подобные инциденты, которые происходили в последнее время, не связаны между собой и являются индивидуальными. Это не является каким-то челленджем или волной. Любое влияние врага на появление этих случаев также не обнаружено», — добавил он.

Видео: «Труха»/Telegram

Видео и фото скопления молодежи возле ТРЦ «Никольский» вечером 2 февраля распространили в Telegram-каналах. В ГУ Нацполиции в Харьковской области прокомментировали, что около 18:36 правоохранители получили сообщение о массовой драке в ТРЦ. На место выезжали патрульные и представители охранной фирмы.

«Установлено, что между подростками возник конфликт, который перерос в драку. Также участники происшествия оказали сопротивление представителям охранной компании. Правонарушение было прекращено. От администратора торгово-развлекательного центра принято заявление и объяснения… За медицинской помощью никто не обращался», — сообщили в полиции.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 февраля 2025 в 20:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После сообщения о массовой драке с участием подростков возле ТРЦ «Никольский» в центре Харькова вечером 2 февраля правоохранители открыли уголовное производство".