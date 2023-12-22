Новорічний мюзикл показуватимуть у центрі Харкова на свята
Мюзикл “Вартові часу” можна буде побачити з 22 грудня до 8 січня у харківському ТРЦ Nikolsky.
Виставу підготували артисти театру “Мадрігал” та творчі колективи міста, повідомляють у пресслужбі мерії.
Нагадаємо, що до 6 січня включно на трьох станціях метро – “Південний вокзал”, “Університет” та “Історичний музей” – творчі колективи міста щодня виступатимуть у межах марафону “Разом до Перемоги!”
Концерти відбуваються за таким розкладом:
– “Південний вокзал” – з 16:00 до 16:40;
– “Університет” – з 17:30 до 18:10;
– “Історичний музей” – з 18:30 до 19:10.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: «Мадригал», мюзикл, Никольский, новый год, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 18:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мюзикл “Вартові часу” можна буде побачити з 22 грудня до 8 січня у харківському ТРЦ Nikolsky.".