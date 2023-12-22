Новорічний мюзикл показуватимуть у центрі Харкова на свята

Мюзикл “Вартові часу” можна буде побачити з 22 грудня до 8 січня у харківському ТРЦ Nikolsky.

Виставу підготували артисти театру “Мадрігал” та творчі колективи міста, повідомляють у пресслужбі мерії.

Нагадаємо, що до 6 січня включно на трьох станціях метро – “Південний вокзал”, “Університет” та “Історичний музей” – творчі колективи міста щодня виступатимуть у межах марафону “Разом до Перемоги!”

Концерти відбуваються за таким розкладом:

– “Південний вокзал” – з 16:00 до 16:40;

– “Університет” – з 17:30 до 18:10;

– “Історичний музей” – з 18:30 до 19:10.