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Новорічний мюзикл показуватимуть у центрі Харкова на свята

Суспільство 18:26   22.12.2023
Олена Нагорна
Новорічний мюзикл показуватимуть у центрі Харкова на свята

Мюзикл “Вартові часу” можна буде побачити з 22 грудня до 8 січня у харківському ТРЦ Nikolsky.

Виставу підготували артисти театру “Мадрігал” та творчі колективи міста, повідомляють у пресслужбі мерії.

Нагадаємо, що до 6 січня включно на трьох станціях метро – “Південний вокзал”, “Університет” та “Історичний музей” – творчі колективи міста щодня виступатимуть у межах марафону “Разом до Перемоги!”

Концерти відбуваються за таким розкладом:
– “Південний вокзал” – з 16:00 до 16:40;
– “Університет” – з 17:30 до 18:10;
– “Історичний музей” – з 18:30 до 19:10.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 18:26;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мюзикл “Вартові часу” можна буде побачити з 22 грудня до 8 січня у харківському ТРЦ Nikolsky.".