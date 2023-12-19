У метро Харкова щодня проходитимуть концерти: розклад (відео)
Фото: пресслужба ХМР
У метро Харкова проводять концертний марафон “Разом до Перемоги!”. Творчі колективи міста виступатимуть на трьох станціях підземки щодня – до 6 січня (включно).
“У рамках програми виступатимуть колективи Театру народної музики України “Обереги”, Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського, Харківської обласної філармонії, оркестр Національної академії Національної гвардії та ін.”, – повідомила пресслужба Харківської міської ради.
Ініціатором марафону виступив мер Харкова Ігор Терехов.
Концерти проходитимуть на трьох станціях метро за таким розкладом:
🎄 “Південний вокзал” – з 16:00 до 16:40;
🎄 “Університет” – з 17:30 до 18:10;
🎄 “Історичний музей” – з 18:30 до 19:10.
Читайте також: Де робити новорічні селфі: рейтинг локацій у метро Харкова (відео, фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: концерт, марафон, метро, новини Харкова, новый год, терехов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У метро Харкова щодня проходитимуть концерти: розклад (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 11:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У метро Харкова проводять концертний марафон “Разом до Перемоги!”. Творчі колективи міста виступатимуть на трьох станціях підземки щодня – до 6 січня (включно)".