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У метро Харкова щодня проходитимуть концерти: розклад (відео)

Суспільство 11:01   19.12.2023
Оксана Горун
У метро Харкова щодня проходитимуть концерти: розклад (відео) Фото: пресслужба ХМР

У метро Харкова проводять концертний марафон “Разом до Перемоги!”. Творчі колективи міста виступатимуть на трьох станціях підземки щодня – до 6 січня (включно).

“У рамках програми виступатимуть колективи Театру народної музики України “Обереги”, Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського, Харківської обласної філармонії, оркестр Національної академії Національної гвардії та ін.”, – повідомила пресслужба Харківської міської ради.

Ініціатором марафону виступив мер Харкова Ігор Терехов.

Концерти проходитимуть на трьох станціях метро за таким розкладом:

🎄 “Південний вокзал” – з 16:00 до 16:40;
🎄 “Університет” – з 17:30 до 18:10;
🎄 “Історичний музей” – з 18:30 до 19:10.

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Концерт у метро Харкова 2
Фото: пресслужба ХМР
Концерт у метро Харкова
Фото: пресслужба ХМР
Концерт у метро Харкова 3
Фото: пресслужба ХМР
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 11:01;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У метро Харкова проводять концертний марафон “Разом до Перемоги!”. Творчі колективи міста виступатимуть на трьох станціях підземки щодня – до 6 січня (включно)".