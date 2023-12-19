У метро Харкова щодня проходитимуть концерти: розклад (відео)

У метро Харкова проводять концертний марафон “Разом до Перемоги!”. Творчі колективи міста виступатимуть на трьох станціях підземки щодня – до 6 січня (включно).

“У рамках програми виступатимуть колективи Театру народної музики України “Обереги”, Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського, Харківської обласної філармонії, оркестр Національної академії Національної гвардії та ін.”, – повідомила пресслужба Харківської міської ради.

Ініціатором марафону виступив мер Харкова Ігор Терехов.

Концерти проходитимуть на трьох станціях метро за таким розкладом:

🎄 “Південний вокзал” – з 16:00 до 16:40;

🎄 “Університет” – з 17:30 до 18:10;

🎄 “Історичний музей” – з 18:30 до 19:10.