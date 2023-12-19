В метро Харькова каждый день будут проходить концерты: расписание (видео)

В метро Харькова проводят концертный марафон «Вместе к Победе!». Творческие коллективы города будут выступать на трех станциях подземки ежедневно — до 6 января (включительно).

«В рамках программы будут выступать коллективы Театра народной музыки Украины «Обереги», Харьковского национального университета искусств имени И. П. Котляревского, Харьковской областной филармонии, оркестр Национальной академии Национальной гвардии и так далее», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Инициатором марафона выступил мэр Харькова Игорь Терехов.

Концерты будут проходить на трех станциях метро по следующему расписанию:

🎄 «Южный вокзал» – с 16:00 по 16:40;

🎄 «Университет» – с 17:30 по 18:10;

🎄 «Исторический музей» – с 18:30 по 19:10.