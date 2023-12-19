В метро Харькова каждый день будут проходить концерты: расписание (видео)
Фото: пресс-служба ХГС
В метро Харькова проводят концертный марафон «Вместе к Победе!». Творческие коллективы города будут выступать на трех станциях подземки ежедневно — до 6 января (включительно).
«В рамках программы будут выступать коллективы Театра народной музыки Украины «Обереги», Харьковского национального университета искусств имени И. П. Котляревского, Харьковской областной филармонии, оркестр Национальной академии Национальной гвардии и так далее», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
Инициатором марафона выступил мэр Харькова Игорь Терехов.
Концерты будут проходить на трех станциях метро по следующему расписанию:
🎄 «Южный вокзал» – с 16:00 по 16:40;
🎄 «Университет» – с 17:30 по 18:10;
🎄 «Исторический музей» – с 18:30 по 19:10.
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 11:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В метро Харькова проводят концертный марафон «Вместе к Победе!». Творческие коллективы города будут выступать на трех станциях подземки ежедневно — до 6 января (включительно)".