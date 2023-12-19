Live
  • Вт 19.12.2023
    • Харьков
  •   +3°С
  • USD 37.19
  • EUR 40.59

В метро Харькова каждый день будут проходить концерты: расписание (видео)

Общество 11:01   19.12.2023
Оксана Горун
В метро Харькова каждый день будут проходить концерты: расписание (видео) Фото: пресс-служба ХГС

В метро Харькова проводят концертный марафон «Вместе к Победе!». Творческие коллективы города будут выступать на трех станциях подземки ежедневно — до 6 января (включительно).

«В рамках программы будут выступать коллективы Театра народной музыки Украины «Обереги», Харьковского национального университета искусств имени И. П. Котляревского, Харьковской областной филармонии, оркестр Национальной академии Национальной гвардии и так далее», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Инициатором марафона выступил мэр Харькова Игорь Терехов.

Концерты будут проходить на трех станциях метро по следующему расписанию:

🎄 «Южный вокзал» – с 16:00 по 16:40;
🎄 «Университет» – с 17:30 по 18:10;
🎄 «Исторический музей» – с 18:30 по 19:10.

Читайте также: Где делать новогодние селфи: рейтинг локаций в метро Харькова (видео, фото)

Концерт в метро Харькова 2
Фото: пресс-служба ХГС
Концерт в метро Харькова
Фото: пресс-служба ХГС
Концерт в метро Харькова 3
Фото: пресс-служба ХГС
Автор: Оксана Горун
Популярно
Синегубов в Буче открыл то, что вскоре появится на Харьковщине (фото, видео)
Синегубов в Буче открыл то, что вскоре появится на Харьковщине (фото, видео)
18.12.2023, 20:34
В Харькове перенесли сессию облсовета: за что будут голосовать
В Харькове перенесли сессию облсовета: за что будут голосовать
19.12.2023, 09:32
Планы РФ по захвату Харькова: аналитик оценил, хватит ли сил
Планы РФ по захвату Харькова: аналитик оценил, хватит ли сил
19.12.2023, 10:43
Будет громко: ХОВА предупредила о планируемом взрыве
Будет громко: ХОВА предупредила о планируемом взрыве
19.12.2023, 09:58
Что есть в доме в Сокольниках: в Харькове стартовала продажа квартир (видео)
Что есть в доме в Сокольниках: в Харькове стартовала продажа квартир (видео)
18.12.2023, 12:40
«Мышиная лихорадка» «косит» россиян на Купянщине – ГУР
«Мышиная лихорадка» «косит» россиян на Купянщине – ГУР
19.12.2023, 11:39

Новости по теме:

23:20
Огневич рассказала, почему отложила концерт в Харькове и как застряла в снегах
15:05
Скоро Новый год: Терехов рассказал, где в Харькове установят елки
23:25
Лобода заявила, что неудачно пошутила, а 16-летнюю Дарью удивила реакция толпы
19:23
«Кто тебе дал денег?» Певица Лобода, развлекавшая рф, обидела харьковчанку
21:27
Концерт Inside the War: харьковчан приглашают первыми услышать музыку войны

Вы читали новость: «В метро Харькова каждый день будут проходить концерты: расписание (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 11:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В метро Харькова проводят концертный марафон «Вместе к Победе!». Творческие коллективы города будут выступать на трех станциях подземки ежедневно — до 6 января (включительно)".