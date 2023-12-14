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У Харкові з’явилася ще одна новорічна станція метро (фото)

Суспільство 09:22   14.12.2023
Оксана Горун
У Харкові з’явилася ще одна новорічна станція метро (фото) Фото: пресслужба Центрального парку Харкова

Вночі співробітники Центрального парку Харкова прикрасили ще одну станцію метро – “Індустріальну”.

Сьогодні вночі наші робітники прикрасили новорічними гірляндами станцію “Індустріальна”. Всього цього року Центральний парк оздобив сім станцій метро: “Наукова”, “Холодна гора”, “Південний вокзал”, “Центральний ринок”, “Історичний музей”, “Університет”, “Індустріальна”. Нагадаю, усі прикраси привезені з Центрального парку та в минулі роки використовувалися для оздоблення наших алей“, – повідомила пресслужба Центрального парку.

новий рік у метро Харкова
Фото: пресслужба Центрального парку Харкова

Раніше МГ “Об’єктив” склав рейтинг найкращих новорічних локацій харківського метрополітену. Нагадаємо, головна ялинка міста знаходиться на станції “Університет”, а Святий Миколай “живе” на “Історичному музеї”.

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новий рік у метро Харкова 4
Фото: пресслужба Центрального парку Харкова
новий рік у метро Харкова 2
Фото: пресслужба Центрального парку Харкова
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 09:22;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі співробітники Центрального парку Харкова прикрасили ще одну станцію метро – “Індустріальну”".