У Харкові з’явилася ще одна новорічна станція метро (фото)

Вночі співробітники Центрального парку Харкова прикрасили ще одну станцію метро – “Індустріальну”.

“Сьогодні вночі наші робітники прикрасили новорічними гірляндами станцію “Індустріальна”. Всього цього року Центральний парк оздобив сім станцій метро: “Наукова”, “Холодна гора”, “Південний вокзал”, “Центральний ринок”, “Історичний музей”, “Університет”, “Індустріальна”. Нагадаю, усі прикраси привезені з Центрального парку та в минулі роки використовувалися для оздоблення наших алей“, – повідомила пресслужба Центрального парку.

Раніше МГ “Об’єктив” склав рейтинг найкращих новорічних локацій харківського метрополітену. Нагадаємо, головна ялинка міста знаходиться на станції “Університет”, а Святий Миколай “живе” на “Історичному музеї”.