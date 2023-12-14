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В Харькове появилась еще одна новогодняя станция метро (фото)

Общество 09:22   14.12.2023
Оксана Горун
В Харькове появилась еще одна новогодняя станция метро (фото) Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова 3

Ночью сотрудники Центрального парка Харькова украсили еще одну станцию метро — «Индустриальную».

«Сегодня ночью наши рабочие украсили новогодними гирляндами станцию «Индустриальная». Всего в этом году Центральный парк украсил семь станций метро: «Научная», «Холодная гора», «Южный вокзал», «Центральный рынок», «Исторический музей», «Университет», «Индустриальная». Все украшения привезены из Центрального парка и в прошлые годы использовались для украшения наших аллей», — сообщила пресс-служба Центрального парка.

новый год в метро Харькова
Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова

Ранее МГ «Объектив» составил рейтинг лучших новогодних локаций харьковского метрополитена. Напомним, главная елка города находится на станции «Университет», а Святой Николай «живет» на «Историческом музее».

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новый год в метро Харькова 4
Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова 4
новый год в метро Харькова 2
Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова 2
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 09:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью сотрудники Центрального парка Харькова украсили еще одну станцию метро — «Индустриальную»".