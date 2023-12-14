В Харькове появилась еще одна новогодняя станция метро (фото)
Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова 3
Ночью сотрудники Центрального парка Харькова украсили еще одну станцию метро — «Индустриальную».
«Сегодня ночью наши рабочие украсили новогодними гирляндами станцию «Индустриальная». Всего в этом году Центральный парк украсил семь станций метро: «Научная», «Холодная гора», «Южный вокзал», «Центральный рынок», «Исторический музей», «Университет», «Индустриальная». Все украшения привезены из Центрального парка и в прошлые годы использовались для украшения наших аллей», — сообщила пресс-служба Центрального парка.
Ранее МГ «Объектив» составил рейтинг лучших новогодних локаций харьковского метрополитена. Напомним, главная елка города находится на станции «Университет», а Святой Николай «живет» на «Историческом музее».
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 09:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью сотрудники Центрального парка Харькова украсили еще одну станцию метро — «Индустриальную»".