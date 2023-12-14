В Харькове появилась еще одна новогодняя станция метро (фото)

Ночью сотрудники Центрального парка Харькова украсили еще одну станцию метро — «Индустриальную».

«Сегодня ночью наши рабочие украсили новогодними гирляндами станцию «Индустриальная». Всего в этом году Центральный парк украсил семь станций метро: «Научная», «Холодная гора», «Южный вокзал», «Центральный рынок», «Исторический музей», «Университет», «Индустриальная». Все украшения привезены из Центрального парка и в прошлые годы использовались для украшения наших аллей», — сообщила пресс-служба Центрального парка.

Ранее МГ «Объектив» составил рейтинг лучших новогодних локаций харьковского метрополитена. Напомним, главная елка города находится на станции «Университет», а Святой Николай «живет» на «Историческом музее».