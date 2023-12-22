Новогодний мюзикл будут показывать в центре Харькова на праздники
Фото: Харьковский горсовет
Мюзикл «Стражи времени» можно будет увидеть с 22 декабря по 8 января в харьковском ТРЦ Nikolsky.
Спектакль подготовили артисты театра «Мадригал» и творческие коллективы города, сообщают в пресс-службе мэрии.
Напомним, что до 6 января включительно на трех станциях метро — «Южный вокзал», «Университет» и «Исторический музей» — творческие коллективы города будут ежедневно выступать в рамках марафона «Вместе к Победе!»
Концерты проходят по следующему расписанию:
— «Южный вокзал» — с 16:00 до 16:40;
— «Университет» — с 17:30 до 18:10;
— «Исторический музей» — с 18:30 до 19:10.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: «Мадригал», мюзикл, Никольский, новый год, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 18:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мюзикл «Стражи времени» можно будет увидеть с 22 декабря по 8 января в харьковском ТРЦ Nikolsky.".