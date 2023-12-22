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Новогодний мюзикл будут показывать в центре Харькова на праздники

Общество 18:26   22.12.2023
Елена Нагорная
Новогодний мюзикл будут показывать в центре Харькова на праздники Фото: Харьковский горсовет

Мюзикл «Стражи времени» можно будет увидеть с 22 декабря по 8 января в харьковском ТРЦ Nikolsky.

Спектакль подготовили артисты театра «Мадригал» и творческие коллективы города, сообщают в пресс-службе мэрии.

Напомним, что до 6 января включительно на трех станциях метро — «Южный вокзал», «Университет» и «Исторический музей» — творческие коллективы города будут ежедневно выступать в рамках марафона «Вместе к Победе!»

Концерты проходят по следующему расписанию:
— «Южный вокзал» — с 16:00 до 16:40;
— «Университет» — с 17:30 до 18:10;
— «Исторический музей» — с 18:30 до 19:10.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 18:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мюзикл «Стражи времени» можно будет увидеть с 22 декабря по 8 января в харьковском ТРЦ Nikolsky.".