Главные новости Харькова 19 декабря: как прошла ночь, сводка Генштаба
Фото: Василий Голосный
Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».
07:09
Под Купянском отбили пять атак армии РФ
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили пять атак врага в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области», — проинформировал Генштаб ВСУ.
07:03
Ночь без воздушных тревог
Вторая подряд ночь в Харькове и области прошла без воздушных тревог. Над территорией других регионов Украины двигались вражеские «шахеды». Об их появлении Воздушные силы ВСУ сообщили в 23:39.
В течение трех часов беспилотники двигались с юга через центр на запад страны и завершили свой полет возле «излюбленной» цели — Староконстантинова.
Отбой прозвучал в 03:56.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, новости Харькова, ночь, тревога, хроника;
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 07:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив»".