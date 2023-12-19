Live
  • Вт 19.12.2023
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 37.19
  • EUR 40.59

Главные новости Харькова 19 декабря: как прошла ночь, сводка Генштаба

Происшествия 07:09   19.12.2023
Оксана Горун
Главные новости Харькова 19 декабря: как прошла ночь, сводка Генштаба Фото: Василий Голосный

Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».

07:09

Под Купянском отбили пять атак армии РФ

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили пять атак врага в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области», — проинформировал Генштаб ВСУ.

07:03

Ночь без воздушных тревог

Вторая подряд ночь в Харькове и области прошла без воздушных тревог. Над территорией других регионов Украины двигались вражеские «шахеды». Об их появлении Воздушные силы ВСУ сообщили в 23:39.

В течение трех часов беспилотники двигались с юга через центр на запад страны и завершили свой полет возле «излюбленной» цели — Староконстантинова.

Отбой прозвучал в 03:56.

Читайте также: Главные новости Харькова 18.12: броневики для ГУР, подрыв, бои под Купянском

Автор: Оксана Горун
Популярно
Синегубов в Буче открыл то, что вскоре появится на Харьковщине (фото, видео)
Синегубов в Буче открыл то, что вскоре появится на Харьковщине (фото, видео)
18.12.2023, 20:34
Какая погода ожидается в Харькове и области 19 декабря — прогноз
Какая погода ожидается в Харькове и области 19 декабря — прогноз
18.12.2023, 19:32
Сегодня 19 декабря: какой праздник и день в истории
Сегодня 19 декабря: какой праздник и день в истории
19.12.2023, 06:00
Харьковское КП зовет на работу: среди требований – наличие интернета
Харьковское КП зовет на работу: среди требований – наличие интернета
18.12.2023, 14:31
Терехов анонсировал концерты на новогодних станциях метро в декабре-январе
Терехов анонсировал концерты на новогодних станциях метро в декабре-январе
18.12.2023, 18:42
Главные новости Харькова 19 декабря: как прошла ночь, сводка Генштаба
Главные новости Харькова 19 декабря: как прошла ночь, сводка Генштаба
19.12.2023, 07:09

Новости по теме:

21:42
Главные новости Харькова 17.12: ДРГ, планы РФ на Харьковщине, броневики
09:00
На Харьковщине без света почти 10 тыс. абонентов — сводка Синегубова
07:23
Ночью враг атаковал С-300 и «шахедами», на Харьковщине 15 штурмов — Генштаб
23:00
Главные новости Харькова 13.12: атаки под Купянском, когда «оживет» Киевстар
23:15
Главные новости Харькова 12.12: смертельный пожар в лифте, сбой в Киевстаре

Вы читали новость: «Главные новости Харькова 19 декабря: как прошла ночь, сводка Генштаба»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 07:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив»".