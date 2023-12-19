Главные новости Харькова 19 декабря: как прошла ночь, сводка Генштаба

Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».

07:09

Под Купянском отбили пять атак армии РФ

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили пять атак врага в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области», — проинформировал Генштаб ВСУ.

07:03

Ночь без воздушных тревог

Вторая подряд ночь в Харькове и области прошла без воздушных тревог. Над территорией других регионов Украины двигались вражеские «шахеды». Об их появлении Воздушные силы ВСУ сообщили в 23:39.

В течение трех часов беспилотники двигались с юга через центр на запад страны и завершили свой полет возле «излюбленной» цели — Староконстантинова.

Отбой прозвучал в 03:56.