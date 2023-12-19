єВідновлення: сколько компенсаций получили жители Харьковщины – Синегубов

В рамках программы «єВідновлення» 10211 жителей Харьковщины уже получили денежную помощь для ремонта жилья, поврежденного в результате обстрелов РФ. На их счета в общем поступило почти 783 миллиона гривен.

«Еще для 1609 жителей региона назначили выплаты более чем на 332 миллиона гривен», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Он уточнил, что в том числе более 2600 харьковчанам выплатили более 147 миллионов гривен. Назначены выплаты еще более чем на 47 миллионов для 280 горожан.

Всего в области подали 24934 заявления для получения денежной помощи на ремонт поврежденного жилья. Больше всего – от жителей Харьковского, Изюмского и Чугуевского районов.

«Комиссии зарегистрировали 3022 заявления на компенсации за уничтоженное оккупантами имущество. Сформировано 390 сертификатов на выплату более 548 миллионов гривен», — добавил Синегубов.