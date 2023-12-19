єВідновлення: скільки компенсацій отримали жителі Харківщини – Синєгубов

У межах програми «єВідновлення» 10211 мешканців Харківщини вже отримали грошову допомогу для ремонту житла, пошкодженого внаслідок обстрілів РФ. На їхні рахунки загалом надійшли майже 783 мільйони гривень.

«Ще для 1609 жителів регіону призначили виплати на понад 332 мільйони гривень», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він уточнив, що зокрема понад 2600 харків’янам виплатили понад 147 мільйонів гривень. Призначено виплат ще більш ніж на 47 мільйонів для 280 містян.

Загалом в області подали 24934 заяви для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла. Найбільше – від жителів Харківського, Ізюмського та Чугуївського районів.

«Комісії зареєстрували 3022 заяви на компенсації за знищене окупантами майно. Сформовано 390 сертифікатів на виплату більш ніж 548 мільйонів гривень», – додав Синєгубов.