Скільки мешканців Харківщини отримали компенсації “єВідновлення” – дані ХОВА

Жителі області подали 24 607 заявок на компенсації за державною програмою, а отримали їх трохи більше третини заявників.

“За програмою “єВідновлення” у нас в області подано 24 607 заявок, з яких вже 9 380 людям перераховано на поточний та дрібний ремонт житла майже 723 млн грн, це легке та середнє відновлення, називаємо це так. Ще на 2139 заявок уже погоджено та передано в оплату на суму 358 млн грн. Найближчим часом це буде виплачено”, – повідомив в етері нацмарафону заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

Також, за інформацією Іванова, мешканці 22 громад області вже сформували 327 сертифікатів – компенсацій за повністю знищене житло. Ці сертифікати разом – на 467 млн ​​грн (тобто в середньому кожен із них – на більш ніж 1,4 млн грн).

“Це сертифікати на компенсацію повністю знищеного майна, це також незабаром буде все виплачуватись. Дані оновлюються щодня, процес виплат триває також щодня“, – зазначив Іванов.