Скільки мешканців Харківщини отримали компенсації “єВідновлення” – дані ХОВА
Жителі області подали 24 607 заявок на компенсації за державною програмою, а отримали їх трохи більше третини заявників.
“За програмою “єВідновлення” у нас в області подано 24 607 заявок, з яких вже 9 380 людям перераховано на поточний та дрібний ремонт житла майже 723 млн грн, це легке та середнє відновлення, називаємо це так. Ще на 2139 заявок уже погоджено та передано в оплату на суму 358 млн грн. Найближчим часом це буде виплачено”, – повідомив в етері нацмарафону заступник начальника ХОВА Євген Іванов.
Також, за інформацією Іванова, мешканці 22 громад області вже сформували 327 сертифікатів – компенсацій за повністю знищене житло. Ці сертифікати разом – на 467 млн грн (тобто в середньому кожен із них – на більш ніж 1,4 млн грн).
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“Це сертифікати на компенсацію повністю знищеного майна, це також незабаром буде все виплачуватись. Дані оновлюються щодня, процес виплат триває також щодня“, – зазначив Іванов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: євідновлення, иванов, компенсации, новини Харкова, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 09:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителі області подали 24 607 заявок на компенсації за державною програмою, а отримали їх трохи більше третини заявників".