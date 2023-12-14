Сколько жителей Харьковщины получили компенсации «єВідновлення» — данные ХОВА

Жители области подали 24 607 заявок на компенсации по государственной программе, а получили их чуть более трети заявителей.

«По программе «єВідновлення» у нас в области подано 24 607 заявок, из которых уже 9 380 людям перечислено на текущий и мелкий ремонт жилья почти 723 млн грн. Это легкое и среднее восстановление, назовем это так. Еще на 2139 заявок уже согласовано и передано в оплату на сумму 358 млн грн. В ближайшее время это будет выплачено», — сообщил в эфире нацмарафона заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

Также, по информации Иванова, жители 22 громад области уже сформировали 327 сертификатов — компенсаций за полностью уничтоженное жилье. Эти сертификаты вместе — на 467 млн грн ( то есть в среднем каждый из них — на более чем 1,4 млн грн).

«Это сертификаты на компенсацию полностью уничтоженного имущества, это также скоро будет все выплачиваться. Данные обновляются ежедневно, процесс выплат продолжается ежедневно», — отметил Иванов.