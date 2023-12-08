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«єВідновлення»: сколько получили компенсаций харьковчане, сообщили в мэрии

Общество 11:17   08.12.2023
Оксана Горун
«єВідновлення»: сколько получили компенсаций харьковчане, сообщили в мэрии Фото: Харьковский горсовет

Харьковчане подали более 10 тыс. обращений на возмещение ущерба, нанесенного российскими оккупантами, в рамках программы «єВідновлення».

«Харьковчане получили более 215 млн грн на ремонт поврежденного жилья в рамках программы «єВідновлення», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета. — Всего в департамент жилищно-коммунального хозяйства поступило более 10 тыс. обращений на возмещение ущерба, нанесенного вражескими обстрелами. Около 7,7 тыс. заявок горожан специальная комиссия уже отработала».

В мэрии напомнили, что получить компенсацию на ремонт своего жилья может каждый житель Харькова — в случае, если по его дому был «прилет».  Заявки на компенсацию подаются через приложение «Дія».

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 11:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане подали более 10 тыс. обращений на возмещение ущерба, нанесенного российскими оккупантами, в рамках программы «єВідновлення»".