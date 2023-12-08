«єВідновлення»: сколько получили компенсаций харьковчане, сообщили в мэрии
Фото: Харьковский горсовет
Харьковчане подали более 10 тыс. обращений на возмещение ущерба, нанесенного российскими оккупантами, в рамках программы «єВідновлення».
«Харьковчане получили более 215 млн грн на ремонт поврежденного жилья в рамках программы «єВідновлення», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета. — Всего в департамент жилищно-коммунального хозяйства поступило более 10 тыс. обращений на возмещение ущерба, нанесенного вражескими обстрелами. Около 7,7 тыс. заявок горожан специальная комиссия уже отработала».
В мэрии напомнили, что получить компенсацию на ремонт своего жилья может каждый житель Харькова — в случае, если по его дому был «прилет». Заявки на компенсацию подаются через приложение «Дія».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: єВідвнолення, відновлення, восстановление, компенсации, новости Харькова, Харьковский горсовет;
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 11:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане подали более 10 тыс. обращений на возмещение ущерба, нанесенного российскими оккупантами, в рамках программы «єВідновлення»".