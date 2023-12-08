“єВідновлення”: скільки отримали компенсацій харків’яни, повідомили в мерії
Харків’яни подали понад 10 тис. звернень на відшкодування збитків, завданих російськими окупантами, в рамках програми “єВідновлення”.
“Харків’яни отримали понад 215 млн грн на ремонт пошкодженого житла в рамках програми “єВідновлення”, – повідомила пресслужба Харківської міськради. – Загалом до Департаменту житлово-комунального господарства надійшло понад 10 тис. звернень на відшкодування збитків, завданих ворожими обстрілами. Близько 7,7 тис. заявок містян спеціальна комісія вже відпрацювала”.
У мерії нагадали, що отримати компенсацію на ремонт свого житла може кожен мешканець Харкова – у разі, якщо по його будинку був “приліт”. Заявки на компенсацію подаються через застосунок “Дія”.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: єВідвнолення, відновлення, компенсации, новини Харкова, Харьковский горсовет;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 11:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни подали понад 10 тис. звернень на відшкодування збитків, завданих російськими окупантами, в рамках програми “єВідновлення”".