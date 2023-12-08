Live
  • Пт 08.12.2023
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 36.67
  • EUR 39.5

“єВідновлення”: скільки отримали компенсацій харків’яни, повідомили в мерії

Суспільство 11:17   08.12.2023
Оксана Горун
“єВідновлення”: скільки отримали компенсацій харків’яни, повідомили в мерії

Харків’яни подали понад 10 тис. звернень на відшкодування збитків, завданих російськими окупантами, в рамках програми “єВідновлення”.

Харків’яни отримали понад 215 млн грн на ремонт пошкодженого житла в рамках програми “єВідновлення”, – повідомила пресслужба Харківської міськради. – Загалом до Департаменту житлово-комунального господарства надійшло понад 10 тис. звернень на відшкодування збитків, завданих ворожими обстрілами. Близько 7,7 тис. заявок містян спеціальна комісія вже відпрацювала”.

У мерії нагадали, що отримати компенсацію на ремонт свого житла може кожен мешканець Харкова – у разі, якщо по його будинку був “приліт”. Заявки на компенсацію подаються через застосунок “Дія”.

Читайте також: Лишився попіл. Що обіцяють власникам згорілих квартир на Північній Салтівці

Автор: Оксана Горун
Популярно
Комунальники у Харкові усувають наслідки нічного ракетного удару (фото)
Комунальники у Харкові усувають наслідки нічного ракетного удару (фото)
08.12.2023, 11:49
Центри реабілітації для сімей загиблих та ветеранів з’являться на Харківщині
Центри реабілітації для сімей загиблих та ветеранів з’являться на Харківщині
08.12.2023, 11:31
“єВідновлення”: скільки отримали компенсацій харків’яни, повідомили в мерії
“єВідновлення”: скільки отримали компенсацій харків’яни, повідомили в мерії
08.12.2023, 11:17
Росіяни вдарили по житлових будинках у Харкові, є постраждалий – Терехов
Росіяни вдарили по житлових будинках у Харкові, є постраждалий – Терехов
08.12.2023, 03:55
Крижаний дощ прогнозують на Харківщині: шляховики повідомили, коли чекати
Крижаний дощ прогнозують на Харківщині: шляховики повідомили, коли чекати
08.12.2023, 11:03
Терехов закликав набратися терпіння
Терехов закликав набратися терпіння
07.12.2023, 08:25

Новини за темою:

20:51
Харків лідирує за кількістю виплат за програмою «єВідновлення»
11:16
“єВідновлення”: 9,3 млн грн вже на рахунках мешканців Харківщини – ХОВА

Ви читали новину: «“єВідновлення”: скільки отримали компенсацій харків’яни, повідомили в мерії»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 11:17;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни подали понад 10 тис. звернень на відшкодування збитків, завданих російськими окупантами, в рамках програми “єВідновлення”".