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Враг пытался прорвать оборону на Харьковщине при поддержке авиации — Генштаб

Происшествия 19:35   19.12.2023
Елена Нагорная
Враг пытался прорвать оборону на Харьковщине при поддержке авиации — Генштаб

Украинские защитники на Харьковщине отбили все атаки оккупантов в районе села Синьковка Купянского района, где враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать нашу оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Гурьев Казачок, Ветеринарное, Старица, Волчанск и Бударки на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 19:35;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники на Харьковщине отбили все атаки оккупантов в районе села Синьковка Купянского района, где враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать нашу оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".