Враг пытался прорвать оборону на Харьковщине при поддержке авиации — Генштаб

Украинские защитники на Харьковщине отбили все атаки оккупантов в районе села Синьковка Купянского района, где враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать нашу оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Гурьев Казачок, Ветеринарное, Старица, Волчанск и Бударки на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.