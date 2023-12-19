Ворог намагався прорвати оборону на Харківщині за підтримки авіації – Генштаб

Українські захисники на Харківщині відбили всі атаки окупантів у районі села Синьківка Куп’янського району, де ворог за підтримки авіації безуспішно намагався прорвати нашу оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Стариця, Вовчанськ та Бударки на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.