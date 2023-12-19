Ворог намагався прорвати оборону на Харківщині за підтримки авіації – Генштаб
Українські захисники на Харківщині відбили всі атаки окупантів у районі села Синьківка Куп’янського району, де ворог за підтримки авіації безуспішно намагався прорвати нашу оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Стариця, Вовчанськ та Бударки на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: генштаб, купянское направление, обстріли, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 19:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники на Харківщині відбили всі атаки окупантів у районі села Синьківка Куп’янського району, де ворог за підтримки авіації безуспішно намагався прорвати нашу оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".