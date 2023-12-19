У врага преимущество в вооружении — Сырский о ситуации под Купянском
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что армия РФ не прекращает ежедневные штурмы Синьковки. Оккупантов больше, чем защитников Украины, также у них преимущество в вооружениях.
«Не прекращаются ежедневные штурмовые действия российских войск в районе Синьковки с целью захвата и создания плацдарма для дальнейшего наступления на город Купянск. Ситуация сложная. Нам приходится сражаться в условиях преимущества врага как в вооружении, так и в количестве личного состава. Впрочем, командиры и штабы в режиме 24/7 отслеживают изменения в обстановке, анализируют действия противника и своих войск, принимают эффективные управленческие решения по усилению обороны и уничтожению врага», — написал Сырский в telegram утром 19 декабря.
На Лиманском направлении россияне атакуют в сторону Макеевки и Тернов. Командующий Сухопутными войсками ВСУ отметил, что противник несет большие потери, но восполняет их резервами, сформированными из бывших заключенных.
«За первую половину декабря враг потерял в полосе ответственности ОСГВ «Хортица» (это не только Купянское, но и Лиманское, и Бахмутское направления — Ред.) около восьми тысяч военнослужащих. Кроме того, было уничтожено или повреждено более пятисот единиц вражеской военной техники. Среди них: 67 танков, более ста боевых бронированных машин, 77 орудий и минометов разных калибров», — перечислил генерал.
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Несмотря на огромные потери, россияне продолжают штурмовать.
«В отличие от агрессора, украинские Силы обороны пытаются добиваться успеха путем продуманного планирования боевых действий и эффективного использования артиллерии, минометов, ударных дронов и стрелкового вооружения. А наибольшей ценностью для нас является жизнь наших воинов. Минимизация потерь всегда в приоритете при планировании операций», — подчеркнул Сырский.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, купянское направление, наступ, наступление, новости Харькова, сырский;
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 08:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что армия РФ не прекращает ежедневные штурмы Синьковки. Оккупантов больше, чем защитников Украины, также у них преимущество в вооружениях".