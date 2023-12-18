Тактическая задача – Купянск: чего стремится РФ достичь зимой – ВСУ
За прошедшие сутки армия РФ 498 раз из артиллерии и минометов обстреляла позиции украинских защитников на Купянско-Лиманском направлении, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
На этом направлении украинские воины отбили 18 вражеских атак. Также россияне нанесли 4 авиаудара в районе Купянска. Кроме этого, здесь оккупанты применили 13 дронов-камикадзе.
«Тем не менее, нашим защитникам удалось уничтожить 359 российских солдат и уничтожить 49 единиц техники. Среди них – 9 танков. Мы видим, что все штурмы пехоты сейчас активно поддерживаются бронированной техникой, используют БМП для подвоза пехоты. Используют танки для прикрытия, это все наши защитники уничтожают», – отметил Фитьо.
Он также сообщил, чего планирует достичь армия РФ зимой на Купянско-Лиманском направлении.
«У них есть многоуровневые задачи – это такие тактические задачи как Купянск, они хотят выйти на Часов Яр, они хотят выйти на реку Оскол. Более глобальные – это захватить всю Донецкую и Луганскую области», — добавил Фитьо.
Читайте также: Оккупанты получили новый дедлайн для захвата Купянска — военный обозреватель
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ВСУ, купянск, Лиман, обстрелы, рф, Фитьо, цель;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Тактическая задача – Купянск: чего стремится РФ достичь зимой – ВСУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 12:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки армия РФ 498 раз из артиллерии и минометов обстреляла позиции украинских защитников на Купянско-Лиманском направлении, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.".