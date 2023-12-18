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Тактическая задача – Купянск: чего стремится РФ достичь зимой – ВСУ

Общество 12:16   18.12.2023
Виктория Яковенко
Тактическая задача – Купянск: чего стремится РФ достичь зимой – ВСУ

За прошедшие сутки армия РФ 498 раз из артиллерии и минометов обстреляла позиции украинских защитников на Купянско-Лиманском направлении, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

На этом направлении украинские воины отбили 18 вражеских атак. Также россияне нанесли 4 авиаудара в районе Купянска. Кроме этого, здесь оккупанты применили 13 дронов-камикадзе.

«Тем не менее, нашим защитникам удалось уничтожить 359 российских солдат и уничтожить 49 единиц техники. Среди них – 9 танков. Мы видим, что все штурмы пехоты сейчас активно поддерживаются бронированной техникой, используют БМП для подвоза пехоты. Используют танки для прикрытия, это все наши защитники уничтожают», – отметил Фитьо.

Он также сообщил, чего планирует достичь армия РФ зимой на Купянско-Лиманском направлении.

«У них есть многоуровневые задачи – это такие тактические задачи как Купянск, они хотят выйти на Часов Яр, они хотят выйти на реку Оскол. Более глобальные – это захватить всю Донецкую и Луганскую области», — добавил Фитьо.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 12:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки армия РФ 498 раз из артиллерии и минометов обстреляла позиции украинских защитников на Купянско-Лиманском направлении, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.".