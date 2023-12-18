Оккупанты получили новый дедлайн для захвата Купянска — военный обозреватель
Российские оккупанты будут стремиться захватить Купянск и Купянск-Узловой к «выборам Путина», считает военный обозреватель, участник боевых действий российско-украинской войны Алексей Гетьман.
Срыв поставленных армии РФ сроков захвата Авдеевки (к прямой линии Путина 14 декабря) привел к переносу «времени победных реляций», а также — расширению списка поставленных задач.
«Они перенесли это на 15 марта следующего года. Вместе с Купянским, Купянском-Узловым — и Авдеевка. Они поставили дедлайн уже на 15 – 17 марта – то есть когда будут проходить голосование в РФ по «выборам» президента», — сообщил Алексей Гетьман в эфире нацмарафона.
Сейчас россияне активно атакуют по всей линии фронта. Их цель, с точки зрения военного обозревателя, — рассредоточить украинские войска и ослабить те места, где планируются прорывы.
«Это именно Купянское направление – выход на реку Оскол, форсирование реки Оскол. Это опять-таки Марьинское направление, Авдеевское направление и это направления контратак под Бахмутом. Возможно, еще возле Угледара они попытаются что-нибудь сделать. На Восточном фронте это основные направления, где они будут пытаться вести боевые действия», — считает Гетьман.
При этом, по его прогнозу, активность атакующих действий врага постепенно спадет. Самую острую фазу российских штурмов обозреватель связал именно с прямой линией Путина, до и после которой необходимо было продемонстрировать хотя бы какие-то военные успехи.
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«Чтобы его выступление выглядело как-то в средствах массовой информации убедительно, поэтому они имеют целью достичь каких-либо успехов. Поэтому сейчас активизация по всем участкам фронта. Единственное, что здесь можно сказать: на такие мощные атаки, которые происходят сейчас, надолго их не хватит. Потому что у них нет такого ресурса человеческого ресурса, не говоря уже о снарядах, тяжелой технике, — спрогнозировал военный обозреватель. — Такие мощные атакующие действия – это первая волна. Потом будет определенная пауза, и, скорее всего, они сосредоточатся все же не на всем участке фронта».
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авдеевка, атаки, бахмут, война, гетьман, купянск, купянское направление, наступ, наступление;
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 09:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские оккупанты будут стремиться захватить Купянск и Купянск-Узловой к «выборам Путина», считает военный обозреватель, участник боевых действий российско-украинской войны Алексей Гетьман".