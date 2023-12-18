Успешную контратаку под Купянском провели ВСУ — ISW
Институт изучения войны сообщил о подтвержденном успехе ВСУ на рубеже Купянск-Сватово-Кременная. Защитники Украины продвинулись на север Синьковки.
«Украинские войска 17 декабря провели наступательные операции на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и добились подтвержденного продвижения. На кадрах с геопривязкой, опубликованных 17 декабря, видно, что украинские войска недавно продвинулись на север Синьковки», — сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).
По данным ISW, россияне в то же время никаких подтвержденных успехов за минувшие сутки не добились. Прежде российские так называемые «военкоры» заявляли о продвижении под Синьковкой.
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«В Генштабе Украины сообщили, что российские войска безуспешно атаковали на Купянском направлении в районе Синьковки (8 км к северо-востоку от Купянска), Стельмаховки (15 км к северо-западу от Сватово) и восточнее Петропавловки (7 км к востоку от Купянска) и на Лиманском направлении в районе Макеевки (22 км к северо-западу от Кременной), Серебрянского лесничества (10 км к юго-западу от Кременной) и к востоку от Тернов (17 км к западу от Кременной)», — привели данные аналитики.
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- Категории: Мир, Происшествия, Харьков; Теги: isw, война, контратака, купянское направление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 08:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны сообщил о подтвержденном успехе ВСУ на рубеже Купянск-Сватово-Кременная. Защитники Украины продвинулись на север Синьковки".