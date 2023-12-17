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Наступление провалилось: на Харьковщине уничтожили две БМП россиян (видео)

Происшествия 14:12   17.12.2023
Оксана Горун
Наступление провалилось: на Харьковщине уничтожили две БМП россиян (видео) Фото: скриншот

14-я ОМБр им. князя Романа Великого, которая обороняет Купянск, показала одновременное уничтожение двух вражеских БМП, шедших в атаку.

«Невероятные приключения врага в полосе ответственности 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого», — подписали видео на странице бригады в facebook.

На опубликованных кадрах, помимо двух БМП, идущих в наступление, видны четыре единицы вражеской техники, которые защитники Украины подбили ранее. Техника так и осталась стоять в поле, а мимо нее проезжают новые цели для украинской артиллерии.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2023 в 14:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14-я ОМБр им. князя Романа Великого, которая обороняет Купянск, показала одновременное уничтожение двух вражеских БМП, шедших в атаку".