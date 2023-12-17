Наступление провалилось: на Харьковщине уничтожили две БМП россиян (видео)
Фото: скриншот
14-я ОМБр им. князя Романа Великого, которая обороняет Купянск, показала одновременное уничтожение двух вражеских БМП, шедших в атаку.
«Невероятные приключения врага в полосе ответственности 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого», — подписали видео на странице бригады в facebook.
На опубликованных кадрах, помимо двух БМП, идущих в наступление, видны четыре единицы вражеской техники, которые защитники Украины подбили ранее. Техника так и осталась стоять в поле, а мимо нее проезжают новые цели для украинской артиллерии.
Читайте также: Планы РФ захватить Харьков к 2026 году: ISW проанализировал статью Bild
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: 14 омбр, бмп, война, знищили, наступ, наступление, новости Харькова, уничтожили;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Наступление провалилось: на Харьковщине уничтожили две БМП россиян (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 декабря 2023 в 14:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14-я ОМБр им. князя Романа Великого, которая обороняет Купянск, показала одновременное уничтожение двух вражеских БМП, шедших в атаку".