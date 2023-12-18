Успішну контратаку під Куп’янськом провели ЗСУ – ISW
Інститут вивчення війни повідомив про підтверджений успіх ЗСУ на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Захисники України просунулися на північ Синьківки.
“Українські війська 17 грудня провели наступальні операції на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна та домоглися підтвердженого просування. На кадрах з геоприв’язкою, опублікованих 17 грудня, видно, що українські війська нещодавно просунулися на північ Синьківки”, — повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
За даними ISW, росіяни водночас жодних підтверджених успіхів за минулу добу не досягли. Насамперед російські так звані “військкори” заявляли про просування під Синьківкою.
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“У Генштабі України повідомили, що російські війська без успіху атакували на Куп’янському напрямку в районі Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська), Стельмахівки (15 км на північний захід від Сватового) та на схід від Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська) та на Лиманському напрямку в районі Макіївки (22 км на північний захід від Кремінної), Серебрянського лісництва (10 км на південний захід від Кремінної) та на схід від Тернів (17 км на захід від Кремінної)”, — привели дані аналітики
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- Категорії: Події, Світ, Харків; Теги: isw, війна, контратака, купянское направление, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 08:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни повідомив про підтверджений успіх ЗСУ на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Захисники України просунулися на північ Синьківки".