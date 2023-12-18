Окупанти отримали новий дедлайн для захоплення Куп’янська – військовий оглядач
Російські окупанти прагнутимуть захопити Куп’янськ і Куп’янськ-Вузловий до “виборів Путіна”, вважає військовий оглядач, учасник бойових дій російсько-української війни Олексій Гетьман.
Зрив поставлених армії РФ термінів захоплення Авдіївки (до прямої лінії Путіна 14 грудня) призвів до перенесення “часу переможних реляцій”, а також – розширення списку поставлених завдань.
“Вони перенесли це на 15 березня наступного року. Тобто, разом з Куп’янським, Куп’янськ-Вузловий, Авдіївка – вони поставили дедлайн уже на 15 – 17 березня, коли буде відбуватися голосування у РФ по “виборах” президента“, — повідомив Олексій Гетьман в етері нацмарафону.
Наразі росіяни активно атакують по всій лінії фронту. Їхня мета, з погляду військового оглядача, — розосередити українські війська та послабити ті місця, де плануються прориви.
“Це саме Куп’янський напрямок – вихід на річку Оскіл, форсування річки Оскіл. Це знов-таки Мар’їнський напрямок, Авдіївський напрямок і це контратакувальні напрямки під Бахмутом. Можливо, ще біля Вугледара вони спробують щось зробити. На Східному фронті – це основні напрямки, де вони будуть намагатися вести бойові дії”, – вважає Гетьман.
При цьому, за його прогнозом, активність дій ворога поступово спаде. Найгострішу фазу російських штурмів оглядач пов’язав саме з прямою лінією Путіна, до і після якої необхідно було продемонструвати бодай якісь військові успіхи.
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“Щоб його виступ виглядав якось в засобах масової інформації переконливо, тож вони мають за мету досягнути якихось успіхів. Тому зараз активізація по всіх ділянках фронту. Єдине, що тут можна сказати: на такі потужні атаки, які відбуваються зараз, надовго їх не вистачить. Бо в них немає такого людського ресурсу, не кажучи вже про снаряди, про важку техніку, — спрогнозував військовий оглядач. – Такі потужні атакувальні дії – це перша хвиля. Потім буде певна пауза, і, швидше за все, вони зосередяться все ж таки не на всій ділянці фронту”.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авдеевка, атаки, бахмут, війна, гетьман, куп'янск, купянское направление, наступ;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 09:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські окупанти прагнутимуть захопити Куп’янськ і Куп’янськ-Вузловий до “виборів Путіна”, вважає військовий оглядач, учасник бойових дій російсько-української війни Олексій Гетьман".