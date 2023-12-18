Окупанти отримали новий дедлайн для захоплення Куп’янська – військовий оглядач

Російські окупанти прагнутимуть захопити Куп’янськ і Куп’янськ-Вузловий до “виборів Путіна”, вважає військовий оглядач, учасник бойових дій російсько-української війни Олексій Гетьман.

Зрив поставлених армії РФ термінів захоплення Авдіївки (до прямої лінії Путіна 14 грудня) призвів до перенесення “часу переможних реляцій”, а також – розширення списку поставлених завдань.

“Вони перенесли це на 15 березня наступного року. Тобто, разом з Куп’янським, Куп’янськ-Вузловий, Авдіївка – вони поставили дедлайн уже на 15 – 17 березня, коли буде відбуватися голосування у РФ по “виборах” президента“, — повідомив Олексій Гетьман в етері нацмарафону.

Наразі росіяни активно атакують по всій лінії фронту. Їхня мета, з погляду військового оглядача, — розосередити українські війська та послабити ті місця, де плануються прориви.

“Це саме Куп’янський напрямок – вихід на річку Оскіл, форсування річки Оскіл. Це знов-таки Мар’їнський напрямок, Авдіївський напрямок і це контратакувальні напрямки під Бахмутом. Можливо, ще біля Вугледара вони спробують щось зробити. На Східному фронті – це основні напрямки, де вони будуть намагатися вести бойові дії”, – вважає Гетьман.

При цьому, за його прогнозом, активність дій ворога поступово спаде. Найгострішу фазу російських штурмів оглядач пов’язав саме з прямою лінією Путіна, до і після якої необхідно було продемонструвати бодай якісь військові успіхи.

“Щоб його виступ виглядав якось в засобах масової інформації переконливо, тож вони мають за мету досягнути якихось успіхів. Тому зараз активізація по всіх ділянках фронту. Єдине, що тут можна сказати: на такі потужні атаки, які відбуваються зараз, надовго їх не вистачить. Бо в них немає такого людського ресурсу, не кажучи вже про снаряди, про важку техніку, — спрогнозував військовий оглядач. – Такі потужні атакувальні дії – це перша хвиля. Потім буде певна пауза, і, швидше за все, вони зосередяться все ж таки не на всій ділянці фронту”.