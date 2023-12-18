Тактична задача – Куп’янськ: що прагне РФ досягнути взимку – ЗСУ

Минулої доби армія РФ 498 разів з артилерії та мінометів обстріляла позиції українських захисників на Куп’янсько-Лиманському напрямку, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

На цьому напрямку українські воїни відбили 18 ворожих атак. Також росіяни завдали 4 авіаудари в районі Куп’янська. Крім цього, тут окупанти застосували 13 дронів-камікадзе.

«Тим не менш, нашим захисникам вдалося знищити 359 російських солдатів та знищити 49 одиниць техніки. Серед них – 9 танків. Ми бачимо, що всі штурми піхоти зараз активно підтримуються броньованою технікою, використовують БМП для підвозу піхоти. Використовують танки для прикриття, це все наші захисники знищують», – зазначив Фітьо.

Він також повідомив, чого планує досягнути армія РФ взимку на Куп’янсько-Лиманському напрямку.

«У них є багаторівневі задачі – це такі тактичні задачі як Куп’янськ, вони хочуть вийти на Часів Яр, вони хочуть вийти на річку Оскіл. Більш глобальніші – це захопити усю Донецьку і Луганську області», – додав Фітьо.