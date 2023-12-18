Тактична задача – Куп’янськ: що прагне РФ досягнути взимку – ЗСУ
Минулої доби армія РФ 498 разів з артилерії та мінометів обстріляла позиції українських захисників на Куп’янсько-Лиманському напрямку, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.
На цьому напрямку українські воїни відбили 18 ворожих атак. Також росіяни завдали 4 авіаудари в районі Куп’янська. Крім цього, тут окупанти застосували 13 дронів-камікадзе.
«Тим не менш, нашим захисникам вдалося знищити 359 російських солдатів та знищити 49 одиниць техніки. Серед них – 9 танків. Ми бачимо, що всі штурми піхоти зараз активно підтримуються броньованою технікою, використовують БМП для підвозу піхоти. Використовують танки для прикриття, це все наші захисники знищують», – зазначив Фітьо.
Він також повідомив, чого планує досягнути армія РФ взимку на Куп’янсько-Лиманському напрямку.
«У них є багаторівневі задачі – це такі тактичні задачі як Куп’янськ, вони хочуть вийти на Часів Яр, вони хочуть вийти на річку Оскіл. Більш глобальніші – це захопити усю Донецьку і Луганську області», – додав Фітьо.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, ЗСУ, куп'янск, Лиман, обстріли, рф, Фитьо, цель;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби армія РФ 498 разів з артилерії та мінометів обстріляла позиції українських захисників на Куп’янсько-Лиманському напрямку, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.".