У ворога перевага у озброєнні – Сирський про ситуацію під Куп’янськом
Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що армія РФ не припиняє щоденні штурми Синьківки. Окупантів більше, ніж захисників України, також вони мають перевагу в озброєннях.
“Не припиняються щоденні штурмові дії російських військ в районі Синьківки з метою її захоплення та створення плацдарму для подальшого наступу на місто Куп’янськ. Ситуація складна. Нам доводиться воювати в умовах переваги ворога як в озброєнні, так і в кількості особового складу. Втім, командири та штаби в режимі 24/7 відстежують зміни в обстановці, аналізують дії противника та своїх військ, приймають ефективні управлінські рішення для посилення оборони та знищення ворога”, — написав Сирський у телеграмі вранці 19 грудня.
На Лиманському напрямку росіяни атакують у бік Макіївки та Тернів. Командувач Сухопутних військ ЗСУ зазначив, що противник зазнає великих втрат, але поповнює їх резервами, що сформовані з колишніх в’язнів.
“За першу половину грудня ворог втратив у смузі відповідальності ОСУВ “Хортиця” (це не тільки Куп’янський, а й Лиманський, і Бахмутський напрямки – Ред.) близько восьми тисяч військовослужбовців. Крім того, було знищено або ушкоджено понад п’ятсот одиниць ворожої військової техніки. Серед них: 67 танків, понад сто бойових броньованих машин, 77 гармат і мінометів різних калібрів”, — перерахував генерал.
Читайте також: Тактична задача – Куп’янськ: чого прагне РФ досягти взимку – ЗСУ
Попри великі втрати, росіяни продовжують штурмувати.
“На відміну від агресора, українські сили оборони намагаються досягати успіху шляхом продуманого планування бойових дій та ефективного використання артилерії, мінометів, ударних дронів та стрілецького озброєння. А найбільшою цінністю для нас є життя наших воїнів. Мінімізація втрат завжди у пріоритеті під час планування операцій”, – підкреслив Сирський.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: війна, купянское направление, наступ, новини Харкова, сырский;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У ворога перевага у озброєнні – Сирський про ситуацію під Куп’янськом»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 08:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що армія РФ не припиняє щоденні штурми Синьківки. Окупантів більше, ніж захисників України, також вони мають перевагу в озброєннях".