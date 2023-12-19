У ворога перевага у озброєнні – Сирський про ситуацію під Куп’янськом

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що армія РФ не припиняє щоденні штурми Синьківки. Окупантів більше, ніж захисників України, також вони мають перевагу в озброєннях.

“Не припиняються щоденні штурмові дії російських військ в районі Синьківки з метою її захоплення та створення плацдарму для подальшого наступу на місто Куп’янськ. Ситуація складна. Нам доводиться воювати в умовах переваги ворога як в озброєнні, так і в кількості особового складу. Втім, командири та штаби в режимі 24/7 відстежують зміни в обстановці, аналізують дії противника та своїх військ, приймають ефективні управлінські рішення для посилення оборони та знищення ворога”, — написав Сирський у телеграмі вранці 19 грудня.

На Лиманському напрямку росіяни атакують у бік Макіївки та Тернів. Командувач Сухопутних військ ЗСУ зазначив, що противник зазнає великих втрат, але поповнює їх резервами, що сформовані з колишніх в’язнів.

“За першу половину грудня ворог втратив у смузі відповідальності ОСУВ “Хортиця” (це не тільки Куп’янський, а й Лиманський, і Бахмутський напрямки – Ред.) близько восьми тисяч військовослужбовців. Крім того, було знищено або ушкоджено понад п’ятсот одиниць ворожої військової техніки. Серед них: 67 танків, понад сто бойових броньованих машин, 77 гармат і мінометів різних калібрів”, — перерахував генерал.

Попри великі втрати, росіяни продовжують штурмувати.

“На відміну від агресора, українські сили оборони намагаються досягати успіху шляхом продуманого планування бойових дій та ефективного використання артилерії, мінометів, ударних дронів та стрілецького озброєння. А найбільшою цінністю для нас є життя наших воїнів. Мінімізація втрат завжди у пріоритеті під час планування операцій”, – підкреслив Сирський.