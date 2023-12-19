Головні новини Харкова 19 грудня: як минула ніч, зведення Генштабу
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:09
Під Куп’янськом відбили п’ять атак армії РФ
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили п’ять атак ворога в районах Синьківки та на схід від Петропавлівки Харківської області”, – поінформував Генштаб ЗСУ.
07:03
Ніч без повітряних тривог
Друга поспіль ніч у Харкові та області пройшла без повітряних тривог. Над територією інших регіонів України рухалися ворожі “шахеди”. Про їхню появу Повітряні сили ЗСУ повідомили о 23:39.
Протягом трьох годин безпілотники рухалися з півдня через центр на захід країни та завершили свій політ біля “улюбленої” цілі – Старокостянтинова.
Відбій пролунав о 03:56.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".