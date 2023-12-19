Live
  • Вт 19.12.2023
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 37.19
  • EUR 40.59

Головні новини Харкова 19 грудня: як минула ніч, зведення Генштабу

Події 07:09   19.12.2023
Оксана Горун
Головні новини Харкова 19 грудня: як минула ніч, зведення Генштабу

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:09

Під Куп’янськом відбили п’ять атак армії РФ

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили п’ять атак ворога в районах Синьківки та на схід від Петропавлівки Харківської області”, – поінформував Генштаб ЗСУ.

07:03

Ніч без повітряних тривог

Друга поспіль ніч у Харкові та області пройшла без повітряних тривог. Над територією інших регіонів України рухалися ворожі “шахеди”. Про їхню появу Повітряні сили ЗСУ повідомили о 23:39.

Протягом трьох годин безпілотники рухалися з півдня через центр на захід країни та завершили свій політ біля “улюбленої” цілі – Старокостянтинова.

Відбій пролунав о 03:56.

Читайте також: Головні новини Харкова 18.12: броньовики для ГУР, підрив, бої під Куп’янськом

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 19 грудня: як минула ніч, зведення Генштабу
Головні новини Харкова 19 грудня: як минула ніч, зведення Генштабу
19.12.2023, 07:09
Реанімували і прийняли пологи. На Харківщині медики швидкої врятували 2 життя
Реанімували і прийняли пологи. На Харківщині медики швидкої врятували 2 життя
18.12.2023, 16:57
Сьогодні 19 грудня: яке свято та день в історії
Сьогодні 19 грудня: яке свято та день в історії
19.12.2023, 06:00
Синєгубов у Бучі відкрив те, що невдовзі з’явиться на Харківщині (фото, відео)
Синєгубов у Бучі відкрив те, що невдовзі з’явиться на Харківщині (фото, відео)
18.12.2023, 20:34
Головні новини Харкова 18.12: броньовики для ГУР, підрив, бої під Куп’янськом
Головні новини Харкова 18.12: броньовики для ГУР, підрив, бої під Куп’янськом
18.12.2023, 23:04
Харківське КП запрошує на роботу: серед вимог – наявність інтернету
Харківське КП запрошує на роботу: серед вимог – наявність інтернету
18.12.2023, 14:31

Новини за темою:

21:42
Головні новини Харкова 17.12: ДРГ, плани РФ на Харківщині, броньовики для ГУР
09:00
На Харківщині без світла майже 10 тис. абонентів – зведення Синєгубова
07:23
Вночі ворог атакував С-300 та “шахедами”, на Харківщині 15 штурмів – Генштаб
23:00
Головні новини Харкова 13.12: атаки під Куп’янськом, коли “оживе” Київстар
23:15
Головні новини Харкова 12.12: смертельна пожежа в ліфті, збій у Київстарі

Ви читали новину: «Головні новини Харкова 19 грудня: як минула ніч, зведення Генштабу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 07:09;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".