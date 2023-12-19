Головні новини Харкова 19 грудня: як минула ніч, зведення Генштабу

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:09

Під Куп’янськом відбили п’ять атак армії РФ

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили п’ять атак ворога в районах Синьківки та на схід від Петропавлівки Харківської області”, – поінформував Генштаб ЗСУ.

07:03

Ніч без повітряних тривог

Друга поспіль ніч у Харкові та області пройшла без повітряних тривог. Над територією інших регіонів України рухалися ворожі “шахеди”. Про їхню появу Повітряні сили ЗСУ повідомили о 23:39.

Протягом трьох годин безпілотники рухалися з півдня через центр на захід країни та завершили свій політ біля “улюбленої” цілі – Старокостянтинова.

Відбій пролунав о 03:56.