Головні новини Харкова 18 грудня: як минула ніч, зведення Генштабу
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:05
На Харківщині відбили дев’ять атак окупантів
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області”, — повідомив Генштаб ЗСУ.
По Петропавлівці росіяни завдали авіаційного удару.
07:00
Ніч у Харкові пройшла без тривог, над іншими регіонами збивали “шахеди”
Протягом минулої ночі повітряні тривоги у Харкові не лунали. Над Україною з вечора та до півночі полювали за “шахедами”. Останньою точкою у їхньому маршруті вже традиційно став Старокостянтинів. Вранці 18 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ППО збила всі запущені росіянами безпілотники. Їх було п’ять.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 08:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".