Головні новини Харкова 18 грудня: як минула ніч, зведення Генштабу

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:05

На Харківщині відбили дев’ять атак окупантів

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області”, — повідомив Генштаб ЗСУ.

По Петропавлівці росіяни завдали авіаційного удару.

07:00

Ніч у Харкові пройшла без тривог, над іншими регіонами збивали “шахеди”

Протягом минулої ночі повітряні тривоги у Харкові не лунали. Над Україною з вечора та до півночі полювали за “шахедами”. Останньою точкою у їхньому маршруті вже традиційно став Старокостянтинів. Вранці 18 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ППО збила всі запущені росіянами безпілотники. Їх було п’ять.