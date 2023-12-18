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Головні новини Харкова 18 грудня: як минула ніч, зведення Генштабу

Події 08:05   18.12.2023
Оксана Горун
Головні новини Харкова 18 грудня: як минула ніч, зведення Генштабу

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:05

На Харківщині відбили дев’ять атак окупантів

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області”, — повідомив Генштаб ЗСУ.

По Петропавлівці росіяни завдали авіаційного удару.

07:00

Ніч у Харкові пройшла без тривог, над іншими регіонами збивали “шахеди”

Протягом минулої ночі повітряні тривоги у Харкові не лунали. Над Україною з вечора та до півночі полювали за “шахедами”. Останньою точкою у їхньому маршруті вже традиційно став Старокостянтинів. Вранці 18 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ППО збила всі запущені росіянами безпілотники. Їх було п’ять.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 08:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".